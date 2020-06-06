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NASCAR Cup / Новость

Чернокожий гонщик NASCAR рассказал, как его обыскивали полицейские

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Чернокожий гонщик NASCAR рассказал, как его обыскивали полицейские
Автор:
Соавтор: Ник де Грот
6 июн. 2020 г., 11:46

Пилот Кубка NASCAR Бабба Уоллес вспомнил об оскорбительных комментариях полиции в свой адрес

Darrell Wallace Jr., Richard Petty Motorsports, Chevrolet Camaro Victory Junction
Darrell Wallace Jr., Richard Petty Motorsports, Chevrolet Camaro Victory Junction
Darrell Wallace Jr., Richard Petty Motorsports, Chevrolet Camaro LeithCars.com
Darrell Wallace Jr., Richard Petty Motorsports, Chevrolet Camaro United States Air Force
Darrell Wallace Jr., Richard Petty Motorsports, Chevrolet Camaro World Wide Technology
Darrell Wallace Jr., Richard Petty Motorsports, Chevrolet Camaro World Wide Technology
Darrell Wallace Jr., Richard Petty Motorsports, Chevrolet Camaro

Прямо сейчас в самой популярной гоночной серии США выступает один афроамериканец. Его зовут Даррел Уоллес-младший, но все называют его прозвищем Бабба. 26-летний cпортсмен участвует в высшем дивизионе NASCAR с 2017 года. Будучи единственным чернокожим среди 39 белых соперников, Уоллес близко к сердцу воспринял последние протесты в США.

Во многих городах Соединенных Штатов проходят демонстрации, которые требуют равного отношения к темнокожим и белым жителям США. Еще одной важной темой митингов стал полицейский произвол, направленный против афроамериканцев. По мнению протестующих, белые полицейские предвзято относятся к темнокожему населению.

Бабба Уоллес поддержал доводы участников демонстраций. Гонщик рассказал собственную историю о том, как его полиция остановила его на дороге из-за цвета кожи.

«Меня остановили на дороге. Полиция приказала мне выйти из машины, чтобы они смогли её обыскать, — рассказал Уоллес. — В тот момент я только-только обналичил чек за победу в гонке: хорошо, что я держал призовые при себе. Только представьте, что бы случилось, если бы эти деньги остались в машине.

У полицейских было оружие. Они не целились в меня, но достали пистолеты из кобуры, готовясь к чему-то. Если у тебя в машине тонированные окна, полицейские не знают, чего ждать и готовятся к худшему. Так что одно неверное движение — и я бы сейчас с вами не разговаривал.

Но больше всего меня взбесили комментарии, которые они отпускали. «Это хорошая машина. Вы можете себе ее позволить?» Я ответил: «Да, сэр, могу».

Я хотел сказать больше, но понимал: я черный, так что одно неверное движение может обернуться тем, что я буду лежать на асфальте и кричать «Я не могу дышать».

Гонщик вспомнил фразу «Я не могу дышать», так как именно эти слова кричал перед смертью Джордж Флойд. Белый полицейский душил коленом чернокожего Флойда на протяжении нескольких минут; задержанный умер, не приходя в сознание. Этот инцидент стал катализатором последних протестов в США.

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Бабба Уоллес также вспомнил, как полицейский застрелил его двоюродного брата Шона в 2003 году. «Мой кузен с друзьями куда-то шли: то ли на футбольный матч, то ли еще куда-то, — рассказал Уоллес. — И вот они подошли к заправке: играет громкая музыка, люди веселятся. Это было тусовочное место.

Местная продавщица, которая была белой, почувствовала угрозу: идет много афроамериканцев, значит, что-то должно случиться. И она вызвала полицию. Полицейский приказал моему двоюродному брату поднять руки вверх. Шон сделал это.

Тогда полицейский отошел. А мой кузен испугался: он полез за мобильником, чтобы позвонить маме. В этот самый момент его застрелил другой полицейский».

Администрация NASCAR публично поддержала демонстрантов и объявила о своей приверженности принципам расового равенства.

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Об этой статье

Серия NASCAR Cup
Пилоты Даррел Уоллес-мл.
Автор Чарльз Брэдли

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