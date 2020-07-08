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NASCAR Cup / Новость

Чемпиону NASCAR, у которого обнаружили коронавирус, разрешили вернуться в гонки

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Чемпиону NASCAR, у которого обнаружили коронавирус, разрешили вернуться в гонки
Автор:
8 июл. 2020 г., 16:05

Джимми Джонсон получил официальный допуск на ближайший этап Кубка NASCAR

Семикратный чемпион Кубка NASCAR Джимми Джонсон вернется за руль. Спортсмен выступит на следующем этапе чемпионата: гонка пройдет в воскресенье, 12 июля, в Кентукки. Пилоту разрешили выйти на старт несмотря на то, что неделю назад у Джонсона выявили коронавирус.

Пилота проверили после того, как COVID-19 зафиксировали у его жены. У Джимми не было симптомов; с начала июня он выступал во всех гонках высшего дивизиона NASCAR. После того, как анализ подтвердил наличие коронавируса в крови Джонсона, чемпиона отстранили от участия. На данный момент пилот пропустил один этап.

После завершения гонки в Индианаполисе спортсмен сдал анализы повторно. Второй и третий анализ дали отрицательный результат: Джимми сдавал их в понедельник и вторник, 6 и 7 июля соответственно. После этого Джонсону официально разрешили вернуться в чемпионат.

Когда в команде Hendrick Motorsports, за которую выступает семикратный чемпион, узнали о диагнозе своего пилота, коллектив заставил сдать анализы четверых сотрудников, которые непосредственно контактировали с Джонсоном. У всех четверых результат оказался отрицательным.

Сейчас Джимми Джонсон занимает 15 позицию в общем зачете Кубка. Сезон-2020 станет для 44-летнего спортсмена последним в высшем дивизионе NASCAR.

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Серия NASCAR Cup
Пилоты Джимми Джонсон
Команды Hendrick Motorsports
Автор Джим Аттер

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