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NASCAR Cup / Новость

Чемпионскому кубку NASCAR придумали имя

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Чемпионскому кубку NASCAR придумали имя
Автор:
Соавтор: Антон Погорельский
14 февр. 2020 г., 08:55

Приз за победу в высшем дивизионе NASCAR Cup назвали в честь основателя первенства Билла Франса. На чемпионском трофее будут выгравированы схемы 24 трасс, на которых проходят гонки NASCAR

В гоночной серии NASCAR решили назвать призовой кубок для чемпиона высшего дивизиона. С 2020 года главный трофей NASCAR Cup будет называться Кубком Билла Франса.

Билл Франс-старший основал серию NASCAR в середине XX века. Именно он превратил эти гонки в культурный феномен, который вышел за пределы отдельных штатов и стал популярным на всей территории США. В числе прочего Франс нашел для NASCAR первого титульного спонсора, благодаря которому высший дивизион на долгие годы получил название Winston Cup.

Франс-старший умер в 1992 году. Наследники Билла владеют и управляют NASCAR по сей день: сейчас чемпионат возглавляет сын основателя Джим Франс.

«Действительность превзошла цели моего отца. Сейчас за гонками следят миллионы болельщиков: [благодаря NASCAR] каждую неделю они смотрят на лучшие гонки на планете, – заявил Джим Франс. – И поскольку наш спорт входит в новую эру, настало время связать имя моего отца с наивысшим достижением в автогонках».

На призовом кубке будут выгравированы схемы 24 трасс, на которых проходят гонки NASCAR Cup. Изготовлением трофея займется компания Jostens, которая уже многие годы делает кубки и чемпионские кольца для NASCAR и IndyCar. Сезон NASCAR Cup 2020 года стартует в ближайшее воскресенье, 16 февраля, гонкой «Дайтона 500» в штате Флорида.

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Об этой статье

Серия NASCAR , NASCAR Cup , NASCAR XFINITY
Автор Джим Аттер

NASCAR Cup Следующая сессия

Дайтона 500

Дайтона 500

8 февр. - 16 февр.
Третья тренировка Старт через
12 Часов
:
28 Минут
:
54 Секунд

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