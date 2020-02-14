Чемпионскому кубку NASCAR придумали имя

В гоночной серии NASCAR решили назвать призовой кубок для чемпиона высшего дивизиона. С 2020 года главный трофей NASCAR Cup будет называться Кубком Билла Франса.

Билл Франс-старший основал серию NASCAR в середине XX века. Именно он превратил эти гонки в культурный феномен, который вышел за пределы отдельных штатов и стал популярным на всей территории США. В числе прочего Франс нашел для NASCAR первого титульного спонсора, благодаря которому высший дивизион на долгие годы получил название Winston Cup.

Франс-старший умер в 1992 году. Наследники Билла владеют и управляют NASCAR по сей день: сейчас чемпионат возглавляет сын основателя Джим Франс.

«Действительность превзошла цели моего отца. Сейчас за гонками следят миллионы болельщиков: [благодаря NASCAR] каждую неделю они смотрят на лучшие гонки на планете, – заявил Джим Франс. – И поскольку наш спорт входит в новую эру, настало время связать имя моего отца с наивысшим достижением в автогонках».

На призовом кубке будут выгравированы схемы 24 трасс, на которых проходят гонки NASCAR Cup. Изготовлением трофея займется компания Jostens, которая уже многие годы делает кубки и чемпионские кольца для NASCAR и IndyCar. Сезон NASCAR Cup 2020 года стартует в ближайшее воскресенье, 16 февраля, гонкой «Дайтона 500» в штате Флорида.