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NASCAR Cup / Мартинсвилль / Отчет о гонке

Чемпиона NASCAR отправили на последнее место. За следующие 350 кругов он прорвался в лидеры и выиграл гонку

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Чемпиона NASCAR отправили на последнее место. За следующие 350 кругов он прорвался в лидеры и выиграл гонку
Автор:
11 июн. 2020 г., 08:28

Гонка NASCAR в Мартинсвилле стала ареной впечатляющего прорыва Мартина Труэкса-младшего. Пилот одержал победу несмотря на штраф

Rain in Martinsville
Alex Bowman, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro, Chase Elliott, Hendrick Motorsports, Chevrolet
Darrell Wallace Jr., Richard Petty Motorsports, Chevrolet Camaro and a Nascar official
Darrell Wallace Jr., Richard Petty Motorsports, Chevrolet Camaro
Alex Bowman, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro
Race Winner Martin Truex Jr., Joe Gibbs Racing Toyota
Race Winner Martin Truex Jr., Joe Gibbs Racing Toyota
Race Winner Martin Truex Jr., Joe Gibbs Racing Toyota

Чемпион Кубка NASCAR 2017 года Мартин Труэкс-младший одержал впечатляющую победу на овале в Мартинсвилле. Заезд длился 500 кругов. Примерно за 350 кругов до финиша судьи оштрафовали Труэкса за нарушение правил. Мартина отправили в конец пелотона.

На ближайшем рестарте Мартин начал свой прорыв. В результате Труэкс не только смог пробиться на первую строчку, но даже создал отрыв, который не позволил преследователям пойти в атаку.

За 50 кругов до финиша спортсмен оторвался от ближайшего конкурента на 3 секунды, а в итоге чемпион выиграл гонку с преимуществом в 4,7 секунды: по меркам NASCAR это серьезный перевес.

Этот успех стал для Труэкса первым в 2020 году и вторым подряд на трассе в Мартинсвилле. Теперь на счету Мартина 27 побед в высшем дивизионе NASCAR. В общем зачете пилот вышел на четвертую позицию. 

 

Следом за Труэксом на Toyota финишировали три гонщика Penske, выступавшие на Ford. Вторым клетчатый флаг увидел открытие этого сезона Райан Блэни, третьим стал чемпион Кубка NASCAR 2012 года Брэд Кеселовски, четвертая позиция досталась триумфатору сезона-2018 Джоуи Логано.

Единственный темнокожий гонщик NASCAR Бабба Уоллес-младший стартовал в Мартинсвилле в особой ливрее, посвященной движению Black lives matter, что переводится как «Черные жизни имеют значение». Эта фраза стала девизом протестующих против расового неравенства в США. На машине в особой раскраске Уоллес финишировал 11-м. Это его лучший результат в Мартинсвилле.

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Об этой статье

Серия NASCAR Cup
Этап Мартинсвилль
Пилоты Мартин Труэкс-мл. , Даррел Уоллес-мл.
Команды Joe Gibbs Racing
Автор Джим Аттер

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