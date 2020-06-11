Чемпион Кубка NASCAR 2017 года Мартин Труэкс-младший одержал впечатляющую победу на овале в Мартинсвилле. Заезд длился 500 кругов. Примерно за 350 кругов до финиша судьи оштрафовали Труэкса за нарушение правил. Мартина отправили в конец пелотона.

На ближайшем рестарте Мартин начал свой прорыв. В результате Труэкс не только смог пробиться на первую строчку, но даже создал отрыв, который не позволил преследователям пойти в атаку.

За 50 кругов до финиша спортсмен оторвался от ближайшего конкурента на 3 секунды, а в итоге чемпион выиграл гонку с преимуществом в 4,7 секунды: по меркам NASCAR это серьезный перевес.

Этот успех стал для Труэкса первым в 2020 году и вторым подряд на трассе в Мартинсвилле. Теперь на счету Мартина 27 побед в высшем дивизионе NASCAR. В общем зачете пилот вышел на четвертую позицию.

Следом за Труэксом на Toyota финишировали три гонщика Penske, выступавшие на Ford. Вторым клетчатый флаг увидел открытие этого сезона Райан Блэни, третьим стал чемпион Кубка NASCAR 2012 года Брэд Кеселовски, четвертая позиция досталась триумфатору сезона-2018 Джоуи Логано.

Единственный темнокожий гонщик NASCAR Бабба Уоллес-младший стартовал в Мартинсвилле в особой ливрее, посвященной движению Black lives matter, что переводится как «Черные жизни имеют значение». Эта фраза стала девизом протестующих против расового неравенства в США. На машине в особой раскраске Уоллес финишировал 11-м. Это его лучший результат в Мартинсвилле.