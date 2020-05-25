Чемпион Кубка NASCAR Брэд Кеселовски выиграл гонку протяженностью 975 км. Спортсмен вырвал победу на последних кругах, отбив атаки семикратного триумфатора NASCAR Cup Джимми Джонсона.

Coca-Cola 600 традиционно проходит на овале в Шарлотте в последние выходные мая. Эта гонка считается второй по значимости в календаре после февральской «Дайтоны 500». Заезд в Шарлотте длится 600 миль – это 970 км. Гонка является изнурительной для участников из-за большой протяженности: соревнование длится больше четырех часов. В этот раз после периода желтых флагов Coca-Cola 600 добавили два круга овертайма, из-за чего итоговая дистанция достигла 975 км.

Кеселовски квалифицировался девятым, но судьи переставили автомобиль Брэда в конец пелотона: машина не прошла техническую инспекцию и результат пилота Penske аннулировали. Тем не менее Кеселовски допустили на старт. В начале дистанции борьбу за победу вели совсем другие пилоты. Тем временем Брэд прорывался вперед.

Большая протяженность гонки позволила представителю Penske вклиниться в группу лидеров. А решение не менять резину под последней машиной безопасности вывело Кеселовски на первую позицию. На двух финальных кругах Брэд отбил атаки Джимми Джонсона и занял первое место. Джонсон остался вторым – для него это уже 102-я гонка Кубка NASCAR без побед.

После финиша судьи лишили Джонсона и второй позиции: Джимми дисквалифицировали за несоответствие машины регламенту. В результате на вторую строчку поднялся Чейз Эллиотт, а на третью Райан Блэни.