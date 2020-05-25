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NASCAR Cup / Шарлотт / Отчет о гонке

Чемпион NASCAR выгрыз победу в самой длинной гонке сезона при старте из хвоста

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Чемпион NASCAR выгрыз победу в самой длинной гонке сезона при старте из хвоста
Автор:
25 мая 2020 г., 08:45

Брэд Кеселовски выиграл выиграл четырехчасовую гонку в Шарлотте. На последних кругах пилот Penske сдержал семикратного чемпиона Джимми Джонсона

Чемпион Кубка NASCAR Брэд Кеселовски выиграл гонку протяженностью 975 км. Спортсмен вырвал победу на последних кругах, отбив атаки семикратного триумфатора NASCAR Cup Джимми Джонсона.

Coca-Cola 600 традиционно проходит на овале в Шарлотте в последние выходные мая. Эта гонка считается второй по значимости в календаре после февральской «Дайтоны 500». Заезд в Шарлотте длится 600 миль  это 970 км. Гонка является изнурительной для участников из-за большой протяженности: соревнование длится больше четырех часов. В этот раз после периода желтых флагов Coca-Cola 600 добавили два круга овертайма, из-за чего итоговая дистанция достигла 975 км.

Кеселовски квалифицировался девятым, но судьи переставили автомобиль Брэда в конец пелотона: машина не прошла техническую инспекцию и результат пилота Penske аннулировали. Тем не менее Кеселовски допустили на старт. В начале дистанции борьбу за победу вели совсем другие пилоты. Тем временем Брэд прорывался вперед. 

Большая протяженность гонки позволила представителю Penske вклиниться в группу лидеров. А решение не менять резину под последней машиной безопасности вывело Кеселовски на первую позицию. На двух финальных кругах Брэд отбил атаки Джимми Джонсона и занял первое место. Джонсон остался вторым – для него это уже 102-я гонка Кубка NASCAR без побед.

 

После финиша судьи лишили Джонсона и второй позиции: Джимми дисквалифицировали за несоответствие машины регламенту. В результате на вторую строчку поднялся Чейз Эллиотт, а на третью Райан Блэни. 

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Об этой статье

Серия NASCAR Cup
Этап Шарлотт
Сессия Гонка
Местонахождение Шарлотт
Пилоты Джимми Джонсон , Брэд Кеселовски
Автор Джим Аттер

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