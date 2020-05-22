Громкое столкновение стало самым ярким эпизодом прошедшей гонки Кубка NASCAR в Дарлингтоне. Двукратный чемпион высшего дивизиона Кайл Буш по прозвищу Дикарь боролся за лидерство с Денни Хэмлином. В этот момент их обоих попробовал обогнать Чейз Эллиотт.

Буш толкнул соперника: в результате неуправляемый автомобиль Чейза развернуло и снесло в нижнюю часть трассы, где Эллиотт врезался в стену. Дикарь смог продолжить гонку, а разъяренный Эллиотт вышел из машины. Когда его оппонент мимо проехал мимо, Чейз показал ему средний палец. Увидеть аварию можно на видео:

Почти сразу после инцидента гонку остановили из-за дождя. Во время красных флагов рядом с машиной Буша начали собираться механики Чейза Эллиотта. Судя по всему, представители Hendrick Motorsports хотели подкараулить чемпиона после финиша, но официальные лица NASCAR Cup не позволили механикам устроить потасовку. Сотрудников команды оттеснили от Кайла Буша и не дали начать драку.

После финиша Кайл Буш признал свою вину в столкновении и принес публичные извинения Эллиоту и его команде. «Никаких сомнений: я допустил ошибку, – заявил чемпион Кубка NASCAR. – Я знал, что Чейз рядом, наблюдал за его машиной, но неправильно рассчитал маневр. По неосторожности я зацепил его автомобиль и отправил в стену».

В комментариях к видео болельщики назвали поведение Буша типичным. Кайла прозвали Дикарем за его отчаянную манеру езды. В Дарлингтоне чемпион продемонстрировал, почему получил такое прозвище. Полную версию инцидента можно посмотреть здесь:

Когда гонка закончилась, Буш обсудил ситуацию с крю-чифом Эллиота Аланом Густафсоном. Густафсон работал в паре с Кайлом несколько лет назад, но теперь сотрудничает с Эллиотом. «Я слишком сильно уважаю Чейза, Алана и всех ребят в их коллективе, чтобы сделать такое намеренно, – заверил Буш. – У меня много друзей в этой команде. А с Чейзом я соревнуюсь с тех времен, когда он был еще мальчишкой. И за это время у нас с ним не было никаких проблем».

«Они расстроены, они злятся, и я никак не могу это исправить, – добавил Буш. – Но завтра мы вместе съедим по мороженому [и все уляжется]». После разговора с гонщиком Густафсон согласился, что маневр не был намеренным.

Экс-чемпион NASCAR и трехкратный победитель «Дайтоны 500» Дейл Джарретт допустил, что в отсутствие коронавируса ссора могла дойти до потасовки на трассе. По мнению бывшего гонщика, только карантинные меры уберегли механиков двух команд от большой драки. «Может показаться, что я оправдываю жестокость, но послушайте: гонщики должны защищать свое право бороться. В этом нет ничего плохого», – заявил Джарретт.