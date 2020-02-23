Чехарда в NASCAR: сначала чемпиону присудили поул, а потом дисквалифицировали

Судьи Кубка NASCAR устроили многократные пересмотры стартовых позиций на втором этапе сезона в Лас-Вегасе. Все началось с отмены квалификации из-за ливня. Автомобили NASCAR не приспособлены для езды по мокрой трассе, поэтому в случае дождя заезды отменяют. Осадки шли весь день и не позволили пилотам показаться на трассе.

Согласно правилам, поул-позиция досталась действующему чемпиону Кубка NASCAR Кайлу Бушу. Пилот, родившийся в Лас-Вегасе, успел порадоваться первой строчке в домашней гонке: «Я помню, как строилась эта трасса – от котлована в земле до того, что мы видим сейчас. Естественно, я хочу победить в каждой гонке, но домашний этап – это нечто особенное. Я еще не выигрывал здесь на новом асфальте».

Несмотря на то, что квалификация не состоялась, судьи все равно проверили машины участников на соответствие техническому регламенту. Оказалось, что автомобиль Буша не соответствует правилам. Тогда действующего чемпиона лишили поул-позиции и передвинули в конец стартовой решетки. Аналогичное наказание получили лидер нынешнего сезона Денни Хэмлин и Кристофер Белл.

В результате предстоящую гонку в Лас-Вегасе с первого ряда начнут Кевин Харвик и Мартин Труэкс-младший.