Главные события
WEC
R
WEC
Интерлагос
22 февр.
-
23 февр.
Гонка через
08 Часов
:
53 Минут
:
47 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
WEC
Себринг
Билеты
18 мар.
-
20 мар.
Следующее событие через
23 дня
Перейти к полному расписанию
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Катара
Билеты
05 мар.
-
08 мар.
Следующее событие через
10 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Таиланда
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
24 дня
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Мехико
14 февр.
-
15 февр.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Марракеш
27 февр.
-
29 февр.
Следующее событие через
3 дня
Перейти к полному расписанию
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
17 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
24 дня
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Швеция
12 февр.
-
16 февр.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Мексико
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
17 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
NASCAR Cup / Лас-Вегас / Отчет о квалификации

Чехарда в NASCAR: сначала чемпиону присудили поул, а потом дисквалифицировали

Поделились
Комментарии
Чехарда в NASCAR: сначала чемпиону присудили поул, а потом дисквалифицировали
Автор:
Соавтор: Ник де Грот
23 февр. 2020 г., 08:29

Из-за проливного дождя в Кубке NASCAR отменили квалификацию перед вторым этапом сезона в Лас-Вегасе. По правилам в такой ситуации поул-позиция достается действующему чемпиону. Первую строчку действительно присудили Кайлу Бушу – но спустя несколько часов гонщика лишили поула. Теперь Буш будет стартовать последним

Судьи Кубка NASCAR устроили многократные пересмотры стартовых позиций на втором этапе сезона в Лас-Вегасе. Все началось с отмены квалификации из-за ливня. Автомобили NASCAR не приспособлены для езды по мокрой трассе, поэтому в случае дождя заезды отменяют. Осадки шли весь день и не позволили пилотам показаться на трассе.

Согласно правилам, поул-позиция досталась действующему чемпиону Кубка NASCAR Кайлу Бушу. Пилот, родившийся в Лас-Вегасе, успел порадоваться первой строчке в домашней гонке: «Я помню, как строилась эта трасса – от котлована в земле до того, что мы видим сейчас. Естественно, я хочу победить в каждой гонке, но домашний этап – это нечто особенное. Я еще не выигрывал здесь на новом асфальте».

Несмотря на то, что квалификация не состоялась, судьи все равно проверили машины участников на соответствие техническому регламенту. Оказалось, что автомобиль Буша не соответствует правилам. Тогда действующего чемпиона лишили поул-позиции и передвинули в конец стартовой решетки. Аналогичное наказание получили лидер нынешнего сезона Денни Хэмлин и Кристофер Белл.

В результате предстоящую гонку в Лас-Вегасе с первого ряда начнут Кевин Харвик и Мартин Труэкс-младший.

Читайте также:

Следующая новость
Попавший в крупную аварию гонщик NASCAR Райан Ньюман пришел в сознание

Предыдущая новость

Попавший в крупную аварию гонщик NASCAR Райан Ньюман пришел в сознание
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия NASCAR Cup
Этап Лас-Вегас
Сессия Квалификация
Пилоты Кевин Харвик , Мартин Труэкс-мл. , Денни Хэмлин , Кристофер Белл , Кайл Буш
Автор Джим Аттер

NASCAR Cup Следующая сессия

Лас-Вегас

Лас-Вегас

21 февр. - 23 февр.
Гонка Старт через
11 Часов
:
23 Минут
:
47 Секунд

Самое читаемое

1
Формула 1

30 лет, а титулов нет. Как Риккардо, Боттас и Квят стали потерянным поколением

2
Формула 1

Технический анализ: что придумали в Red Bull для борьбы с DAS

3
Формула 1

Ферстаппен: У Ferrari проблемы, мы впереди них

4
Формула 1

Ньюи: Новые правила – позор. Они делают GP1 из Формулы 1

5
Формула 1

Новая система Mercedes может нарушать правила закрытого парка

Самое важное:

Чехарда в NASCAR: сначала чемпиону присудили поул, а потом дисквалифицировали
NAS

Чехарда в NASCAR: сначала чемпиону присудили поул, а потом дисквалифицировали

Попавший в крупную аварию гонщик NASCAR Райан Ньюман пришел в сознание
NAS

Попавший в крупную аварию гонщик NASCAR Райан Ньюман пришел в сознание

Серьезная авария в «Дайтоне 500»: Ньюман в больнице, его жизнь вне опасности
NAS

Серьезная авария в «Дайтоне 500»: Ньюман в больнице, его жизнь вне опасности

Из-за ливня «Дайтону 500» перенесли на сутки. Гонка пройдет в понедельник
NAS

Из-за ливня «Дайтону 500» перенесли на сутки. Гонка пройдет в понедельник

5 причин следить за гонками NASCAR в 2020 году: гид болельщика
NAS

5 причин следить за гонками NASCAR в 2020 году: гид болельщика

Расписание

WEC
  • WEC
  • MotoGP
  • Формула 1
Билеты
Партнер проекта
18 мар.
Билеты
23 апр.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.