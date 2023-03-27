«Боялся, что упаду в обморок». Баттон обогнал Райкконена в гонке NASCAR

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Два чемпиона Формулы 1 в прошедшее воскресенье приняли участие в гонке американских сток-каров на знакомой трассе в столице Техаса.

Кими Райкконен стартовало 22-м и большую часть дистанции провел в середине пелотона, однако незадолго до финиша провел пит-стоп прямо перед желтыми флагами, благодаря чему поднялся на четвертое место.

Концовка гонки вышла хаотичной из-за множества столкновений и постоянных рестартов. Финн героически сражался за позиции, но в итоге на изношенных шинах все же закрутился на трассе и откатился на 29-е место.

Кими Райкконен, Trackhouse Racing, Onx Homes / iLOQ Chevrolet Camaro Фото: Найджел Кинрейд / NKP / Motorsport Images

«Кажется, получилось неплохо, – отметил Кими. – Нам не повезло из-за всех этих инцидентов. Но такое случается. У меня совсем перестали работать шины, а они все давали рестарт за рестартом. После того, как я закрутился, резина просто закончилась.

Жаль, так как до этого мы славно боролись. Но на очередном рестарте я оказался в неудачное время в неудачном месте. Я каждый раз старался избегать неприятностей в первом повороте. И в тот раз все тоже, казалось, идет неплохо – но спустя еще пару поворотов кто-то выбрал неверную траекторию. Понятно, что там царила настоящая суматоха».

Он добавил: «Думаю, мы делали все правильно, но все сложилось так, как сложилось. Гонка вышла долгой, а у меня где-то на ее середине перестал работать охлаждающий жилет, так что было довольно жарко. Но мне понравилось прорываться через пелотон и сражаться на рестартах».

Дженсон Баттон, в отличие от недавнего соперника по Ф1, был не столь заметен, однако финишировал на более высоком 18-м месте. Для британского гонщика главной сложностью стала жара в машине, из-за которой он едва не отказался от борьбы.

«В эмоциональном плане это были американские горки, – рассказал Дженсон, стартовавший 24-м. – Поначалу все было просто ужасно. Я думал, что финиширую самым последним. Все остальные просто ехали, а я постоянно ошибался в поворотах. Старался делать как надо – но ничего не выходило. Обычно после небольших ошибок тебя не пробуют обогнать по внешней траектории, но эти парни действовали именно так, причем весьма успешно.

Но после первого пит-стопа я не только получил свежие шины, но и сам воспрял духом: поехал стабильно, появился темп – я был очень доволен и провел несколько обгонов.

Но следующий отрезок вновь стал кошмаром. Мы кое-что поменяли в настройках, но это не сработало. Возникла большая избыточная поворачиваемость, и управление машиной перестало приносить какое-либо удовольствие».

Дженсон Баттон, Rick Ware Racing, Mobil 1 Ford Mustang Фото: Найджел Кинрейд / NKP / Motorsport Images

Баттон продолжил: «В какой-то момент мы оказались рядом с Кими, и он здорово пнул мою машину – отчего та поехала еще хуже. Управлять ей стало сложно, и только в самом конце дело вновь пошло на лад. Мне удалось провести несколько рестартов на свежих шинах и отыграть позиции.

Я финишировал 18-м – но должен признать, что в какой-то момент практически смирился с тем, что вынужден буду сойти, настолько было жарко. Я даже начал терять сознание. Пришлось дважды заезжать на пит-лейн, где меня поливали водой и обкладывали льдом. Но честно, я хотел вылезти, так как боялся, что упаду в обморок.

Кажется, я выпил восемь или девять бутылок с водой. Команда подбадривала меня, и только поэтому я смог доехать до финиша, да еще и показать неплохой результат».

Баттон вновь выйдет на старт гонки NASCAR 2 июля в Чикаго – уже после того, как выступит на модифицированной машине серии в «24 часах Ле-Мана».