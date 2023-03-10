Баттон сразится с Райкконеном в гонке NASCAR
Спустя день после объявления о выступлении в Остине одного чемпиона мира стало известно, что его соперником станет другой
Дженсон Баттон и Кими Райкконен в последний раз соперничали на гоночной трассе во время Гран При Монако 2017 году. В конце марта два экс-пилота Ф1 сразятся вновь – команда Rick Ware Racing объявила, что британец сядет за руль ее Ford Mustang на этапе NASCAR в Остине.
Кроме того, Дженсон также стартует на городском этапе в Чикаго 2 июля и на трассе внутри индианаполисского овала 13 августа.
Прежде Дженсон никогда не принимал участия в американских соревнованиях сток-каров, однако сейчас ведет подготовку к «24 часам Ле-Мана», где выступит с Джимми Джонсоном и Майком Роккенфеллером на доработанной машине NASCAR.
Ливрея машины Дженсона Баттона, Rick Ware Racing Ford Mustang
Фото: True Speed PR
«Когда я впервые сел за руль этого автомобиля, то подумал: "Что я вообще делаю? Это же ни на что не похоже", – цитирует пресс-служба чемпиона Ф1 2009 года. – Но так продолжалось всего четыре круга. А потом я понял, что это тоже гоночная машина. У нее четыре колеса и очень много механических решений. Учиться ездить на такой даже проще.
В самой NASCAR машины еще тяжелее, чем наш прототип, а прижима у них еще меньше. Но теперь у меня уже есть понимание, чего ждать. Наши тесты были очень полезны. Я понимаю, что в дебютной гонке едва ли смогу квалифицироваться среди лидеров и не рассчитываю сражаться за победу. В серии множество талантов, причем это касается как овалов, так и стационарных трасс.
Десять лет назад было принято считать, что участники NASCAR не умеют ездить по автодромам, но сейчас они доказали, что это не так. Когда в чемпионат приходит экс-пилот Ф1, поначалу он всегда сталкивается со сложностями. Но у меня впереди несколько гонок, так что я постараюсь выжать максимум из себя и из машины».
43-летний Баттон после завершения карьеры в Ф1 выступал в марафонских гонках за SMP Racing и стал чемпионом японского первенства Super GT. В последнее время он руководит собственной командой в Extreme E.
Баттон предупредил Ферстаппена о главной сложности сезона-2023
Баттон предупредил Ферстаппена о главной сложности сезона-2023 Баттон предупредил Ферстаппена о главной сложности сезона-2023
Экс-пилот Ф1 Ковалайнен поедет за команду Баттона в Extreme E
Экс-пилот Ф1 Ковалайнен поедет за команду Баттона в Extreme E Экс-пилот Ф1 Ковалайнен поедет за команду Баттона в Extreme E
Баттон объяснил, почему Хэмилтон тянет с новым контрактом
Баттон объяснил, почему Хэмилтон тянет с новым контрактом Баттон объяснил, почему Хэмилтон тянет с новым контрактом
Вся команда залезла на забор. Как отмечают победы в гонках в Америке
Вся команда залезла на забор. Как отмечают победы в гонках в Америке Вся команда залезла на забор. Как отмечают победы в гонках в Америке
С 20-го места на первое: чемпион NASCAR устроил мощный прорыв на «Треугольнике Поконо»
С 20-го места на первое: чемпион NASCAR устроил мощный прорыв на «Треугольнике Поконо» С 20-го места на первое: чемпион NASCAR устроил мощный прорыв на «Треугольнике Поконо»
Гонщик финишировал задом наперед и все равно стал третьим. Гонка NASCAR получилась феноменальной
Гонщик финишировал задом наперед и все равно стал третьим. Гонка NASCAR получилась феноменальной Гонщик финишировал задом наперед и все равно стал третьим. Гонка NASCAR получилась феноменальной
Самое важное:
Анализ: какая команда медленнее всех в нынешней Формуле 1?
Анализ: какая команда медленнее всех в нынешней Формуле 1? Анализ: какая команда медленнее всех в нынешней Формуле 1?
Баттон предупредил Ферстаппена о главной сложности сезона-2023
Баттон предупредил Ферстаппена о главной сложности сезона-2023 Баттон предупредил Ферстаппена о главной сложности сезона-2023
Бразильский суд оштрафовал Пике на $2 млн за высказывания о Хэмилтоне
Бразильский суд оштрафовал Пике на $2 млн за высказывания о Хэмилтоне Бразильский суд оштрафовал Пике на $2 млн за высказывания о Хэмилтоне
Aprilia представила RS-GP для сезона MotoGP 2023 года
Aprilia представила RS-GP для сезона MotoGP 2023 года Aprilia представила RS-GP для сезона MotoGP 2023 года
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.