Баттон сразится с Райкконеном в гонке NASCAR

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Дженсон Баттон и Кими Райкконен в последний раз соперничали на гоночной трассе во время Гран При Монако 2017 году. В конце марта два экс-пилота Ф1 сразятся вновь – команда Rick Ware Racing объявила, что британец сядет за руль ее Ford Mustang на этапе NASCAR в Остине.

Кроме того, Дженсон также стартует на городском этапе в Чикаго 2 июля и на трассе внутри индианаполисского овала 13 августа.

Прежде Дженсон никогда не принимал участия в американских соревнованиях сток-каров, однако сейчас ведет подготовку к «24 часам Ле-Мана», где выступит с Джимми Джонсоном и Майком Роккенфеллером на доработанной машине NASCAR.

Ливрея машины Дженсона Баттона, Rick Ware Racing Ford Mustang Фото: True Speed PR

«Когда я впервые сел за руль этого автомобиля, то подумал: "Что я вообще делаю? Это же ни на что не похоже", – цитирует пресс-служба чемпиона Ф1 2009 года. – Но так продолжалось всего четыре круга. А потом я понял, что это тоже гоночная машина. У нее четыре колеса и очень много механических решений. Учиться ездить на такой даже проще.

В самой NASCAR машины еще тяжелее, чем наш прототип, а прижима у них еще меньше. Но теперь у меня уже есть понимание, чего ждать. Наши тесты были очень полезны. Я понимаю, что в дебютной гонке едва ли смогу квалифицироваться среди лидеров и не рассчитываю сражаться за победу. В серии множество талантов, причем это касается как овалов, так и стационарных трасс.

Десять лет назад было принято считать, что участники NASCAR не умеют ездить по автодромам, но сейчас они доказали, что это не так. Когда в чемпионат приходит экс-пилот Ф1, поначалу он всегда сталкивается со сложностями. Но у меня впереди несколько гонок, так что я постараюсь выжать максимум из себя и из машины».

43-летний Баттон после завершения карьеры в Ф1 выступал в марафонских гонках за SMP Racing и стал чемпионом японского первенства Super GT. В последнее время он руководит собственной командой в Extreme E.

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