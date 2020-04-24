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NASCAR Cup / Новость

Американские власти запретили NASCAR возобновлять гонки

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Американские власти запретили NASCAR возобновлять гонки
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24 апр. 2020 г., 13:52

В штате Северная Каролина продлили запрет на массовые мероприятия. Это угрожает шансам NASCAR продолжить сезон в мае

Возвращение гонок NASCAR оказалось под вопросом после решения губернатора штата Северная Каролина Роя Купера. Политик продлил запрет собираться группами более 10 человек до 8 мая включительно. Прежде этот запрет действовал только в апреле. Решение губернатора Северной Каролины важно для Кубка NASCAR, так как здесь базируется большинство команд, а ближайший этап чемпионата должен состояться как раз в этом штате. 

Сейчас на овале в Шарлотте запланировано сразу несколько гонок высшего дивизиона NASCAR. Группа из пяти местных политиков написала Рою Куперу письмо с просьбой разрешить NASCAR устраивать гонки с пустыми трибунами. Губернатор отказался поддержать эту инициативу. 

На данный момент неясно, состоится ли этап Coca-Cola 600, намеченный на 24 мая. Губернатор пообещал озвучить решение по этому вопросу в ближайшее время. Шансы на скорое возобновление сезона выглядят небольшими, так как количество заболевших и умерших от коронавируса в Северной Каролине растет с каждым днем.

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Об этой статье

Серия NASCAR , NASCAR Cup
Автор Джим Аттер

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