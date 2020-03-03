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NASCAR Cup / Фонтана / Новость

98 гонок без побед. Семикратный чемпион NASCAR побил собственный антирекорд

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98 гонок без побед. Семикратный чемпион NASCAR побил собственный антирекорд
Автор:
Соавтор: Антон Погорельский
3 мар. 2020 г., 04:40

Знаменитый гонщик NASCAR Джимми Джонсон увеличил худшую серию выступлений в своей карьере. Прошедший этап в Фонтане стал для прославленного пилота 98-й гонкой без побед. До конца карьеры в Кубке NASCAR у Джимми осталось всего 33 шанса победить

Jimmie Johnson, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Ally
Jimmie Johnson, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Ally
Jimmie Johnson, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Ally
Jimmie Johnson, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Ally
Jimmie Johnson, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Ally
Jimmie Johnson, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Ally
Jimmie Johnson, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Ally

Семикратный чемпион Кубка NASCAR Джимми Джонсон продлил свою беспобедную серию до 98 этапов подряд. Это самая длинная череда безуспешных гонок для знаменитого спортсмена. В конце года Джонсон завершит карьеру в NASCAR. А значит, у Джимми осталось 33 шанса, чтобы все-таки выиграть гонку в своем прощальном сезоне.

Сейчас на счету Джонсона 83 триумфа в Кубке NASCAR. Калифорниец занимает по этому показателю шестое место за всю историю чемпионата. Для того, чтобы попасть в четвертку самых успешных участников NASCAR, Джимми не хватает всего одной победы. Если американец выиграет в 84-й раз, то он сравняется по этому показателю с Бобби Эллисоном и Даррелом Уолтрипом.

Джонсон уже превзошел по числу побед Дейла Эрнхардта-старшего. Рекордсменом остается Ричард Петти, в активе которого 200 побед. В теории Джонсон может дотянуться и до третьего места за всю историю – но тогда Джимми придется выиграть 10 гонок в этом году. Если семикратный чемпион справится с этой задачей, то он сравняется по числу побед со знаменитым Джеффом Гордоном.

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На последнем этапе в Фонтане Джонсон финишировал седьмым и даже пролидировал 10 кругов. Для Джимми это хороший результат, так как в прошлом сезоне он долго не мог попасть в топ-10 и в итоге завершил чемпионат на 18-й позиции. Это был худший результат за всю карьеру гонщика в высшем дивизионе.

«Команда начинает исправлять ситуацию. Мы движемся в правильном направлении, – оценил Джонсон выступление в Фонтане. – Я знаю, на что способен сам и на что способны мои ребята. Нам просто нужно расставить верных людей на верные места – и все заработает».

«В прошедшей гонке мы смогли поправить машину на пит-стопах так, чтобы извлечь максимум – и автомобиль стал конкурентоспособным, – добавил Джонсон. – В самом конце я думал, что покрышки не выдержат и взорвутся. Мне казалось, что я истер передние шины до самого корда и гонку я не закончу. Вместо этого у меня получилось финишировать в топ-10».

Гонка в Калифорнии стала для Джонсона особенной, так как организаторы попросить дать стартовую отмашку зеленым флагом жене и двум дочерям гонщика. Так в NASCAR отметили достижения чемпиона, который в последний раз выступил в родном штате. До конца года в Кубке NASCAR больше не будет гонок в Калифорнии.

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Об этой статье

Серия NASCAR Cup
Этап Фонтана
Сессия Гонка
Пилоты Джимми Джонсон
Автор Джим Аттер

NASCAR Cup Следующая сессия

Фонтана

Фонтана

28 февр. - 1 мар.

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