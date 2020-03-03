98 гонок без побед. Семикратный чемпион NASCAR побил собственный антирекорд
Знаменитый гонщик NASCAR Джимми Джонсон увеличил худшую серию выступлений в своей карьере. Прошедший этап в Фонтане стал для прославленного пилота 98-й гонкой без побед. До конца карьеры в Кубке NASCAR у Джимми осталось всего 33 шанса победить
Семикратный чемпион Кубка NASCAR Джимми Джонсон продлил свою беспобедную серию до 98 этапов подряд. Это самая длинная череда безуспешных гонок для знаменитого спортсмена. В конце года Джонсон завершит карьеру в NASCAR. А значит, у Джимми осталось 33 шанса, чтобы все-таки выиграть гонку в своем прощальном сезоне.
Сейчас на счету Джонсона 83 триумфа в Кубке NASCAR. Калифорниец занимает по этому показателю шестое место за всю историю чемпионата. Для того, чтобы попасть в четвертку самых успешных участников NASCAR, Джимми не хватает всего одной победы. Если американец выиграет в 84-й раз, то он сравняется по этому показателю с Бобби Эллисоном и Даррелом Уолтрипом.
Джонсон уже превзошел по числу побед Дейла Эрнхардта-старшего. Рекордсменом остается Ричард Петти, в активе которого 200 побед. В теории Джонсон может дотянуться и до третьего места за всю историю – но тогда Джимми придется выиграть 10 гонок в этом году. Если семикратный чемпион справится с этой задачей, то он сравняется по числу побед со знаменитым Джеффом Гордоном.
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На последнем этапе в Фонтане Джонсон финишировал седьмым и даже пролидировал 10 кругов. Для Джимми это хороший результат, так как в прошлом сезоне он долго не мог попасть в топ-10 и в итоге завершил чемпионат на 18-й позиции. Это был худший результат за всю карьеру гонщика в высшем дивизионе.
«Команда начинает исправлять ситуацию. Мы движемся в правильном направлении, – оценил Джонсон выступление в Фонтане. – Я знаю, на что способен сам и на что способны мои ребята. Нам просто нужно расставить верных людей на верные места – и все заработает».
«В прошедшей гонке мы смогли поправить машину на пит-стопах так, чтобы извлечь максимум – и автомобиль стал конкурентоспособным, – добавил Джонсон. – В самом конце я думал, что покрышки не выдержат и взорвутся. Мне казалось, что я истер передние шины до самого корда и гонку я не закончу. Вместо этого у меня получилось финишировать в топ-10».
Гонка в Калифорнии стала для Джонсона особенной, так как организаторы попросить дать стартовую отмашку зеленым флагом жене и двум дочерям гонщика. Так в NASCAR отметили достижения чемпиона, который в последний раз выступил в родном штате. До конца года в Кубке NASCAR больше не будет гонок в Калифорнии.
Об этой статье
|Серия
|NASCAR Cup
|Этап
|Фонтана
|Сессия
|Гонка
|Пилоты
|Джимми Джонсон
|Автор
|Джим Аттер
98 гонок без побед. Семикратный чемпион NASCAR побил собственный антирекорд
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