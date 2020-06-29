Денни Хэмлин одержал убедительную победу в воскресной гонке в Поконо. Днем ранее спортсмен уступил первую строчку Кевину Харвику, но на сей раз дуэлянты поменялись местами: Харвик остался вторым, а Хэмлин финишировал первым.

Ключом к успеху стал финальный отрезок гонки. Пилоты провели 51 круг подряд без желтых флагов: это не совсем типичный сценарий для Кубка NASCAR, где регулярно нейтрализуют борьбу из-за различных инцидентов. В таких условиях важнейшим фактором стала тактика.

Команда Денни Хэмлина смогла зазвать его в боксы так, чтобы Денни хватило топлива аккурат до финиша. В результате когда лидировавший в гонке Мартин Труэкс-младший свернул в боксы, Хэмлин унаследовал лидерство и довел заезд до победы. Его главному сопернику Кевину Харвику также пришлось совершать дополнительную остановку. В итоге к финишу Хэмлин привез ближайшему преследователю 2,5 секунды.

Этот триумф стал для пилота Joe Gibbs Racing шестым на «Треугольнике Поконо». Теперь Хэмлин стал самым успешным гонщиком на этой трассе – столько же побед есть только у легенды NASCAR Джеффа Гордона.