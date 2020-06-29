51 круг тактического мастерства. Как Хэмлин стал самым успешным гонщиком в истории Поконо
Пилот Joe Gibbs Racing одержал шестую победу на знаменитом «Треугольнике Поконо». Хэмлин выиграл в концовке без желтых флагов
Денни Хэмлин одержал убедительную победу в воскресной гонке в Поконо. Днем ранее спортсмен уступил первую строчку Кевину Харвику, но на сей раз дуэлянты поменялись местами: Харвик остался вторым, а Хэмлин финишировал первым.
Ключом к успеху стал финальный отрезок гонки. Пилоты провели 51 круг подряд без желтых флагов: это не совсем типичный сценарий для Кубка NASCAR, где регулярно нейтрализуют борьбу из-за различных инцидентов. В таких условиях важнейшим фактором стала тактика.
Команда Денни Хэмлина смогла зазвать его в боксы так, чтобы Денни хватило топлива аккурат до финиша. В результате когда лидировавший в гонке Мартин Труэкс-младший свернул в боксы, Хэмлин унаследовал лидерство и довел заезд до победы. Его главному сопернику Кевину Харвику также пришлось совершать дополнительную остановку. В итоге к финишу Хэмлин привез ближайшему преследователю 2,5 секунды.
Этот триумф стал для пилота Joe Gibbs Racing шестым на «Треугольнике Поконо». Теперь Хэмлин стал самым успешным гонщиком на этой трассе – столько же побед есть только у легенды NASCAR Джеффа Гордона.
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Об этой статье
|Серия
|NASCAR Cup
|Этап
|Поконо II
|Сессия
|Гонка
|Местонахождение
|Поконо
|Пилоты
|Денни Хэмлин
|Команды
|Joe Gibbs Racing
|Автор
|Джим Аттер