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NASCAR Cup / Поконо II / Новость

51 круг тактического мастерства. Как Хэмлин стал самым успешным гонщиком в истории Поконо

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51 круг тактического мастерства. Как Хэмлин стал самым успешным гонщиком в истории Поконо
Автор:
29 июн. 2020 г., 09:19

Пилот Joe Gibbs Racing одержал шестую победу на знаменитом «Треугольнике Поконо». Хэмлин выиграл в концовке без желтых флагов

Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry
Race Winner Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry
Race Winner Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry
Race Winner Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry

Денни Хэмлин одержал убедительную победу в воскресной гонке в Поконо. Днем ранее спортсмен уступил первую строчку Кевину Харвику, но на сей раз дуэлянты поменялись местами: Харвик остался вторым, а Хэмлин финишировал первым.

Ключом к успеху стал финальный отрезок гонки. Пилоты провели 51 круг подряд без желтых флагов: это не совсем типичный сценарий для Кубка NASCAR, где регулярно нейтрализуют борьбу из-за различных инцидентов. В таких условиях важнейшим фактором стала тактика.

Команда Денни Хэмлина смогла зазвать его в боксы так, чтобы Денни хватило топлива аккурат до финиша. В результате когда лидировавший в гонке Мартин Труэкс-младший свернул в боксы, Хэмлин унаследовал лидерство и довел заезд до победы. Его главному сопернику Кевину Харвику также пришлось совершать дополнительную остановку. В итоге к финишу Хэмлин привез ближайшему преследователю 2,5 секунды.

 

Этот триумф стал для пилота Joe Gibbs Racing шестым на «Треугольнике Поконо». Теперь Хэмлин стал самым успешным гонщиком на этой трассе – столько же побед есть только у легенды NASCAR Джеффа Гордона.

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Об этой статье

Серия NASCAR Cup
Этап Поконо II
Сессия Гонка
Местонахождение Поконо
Пилоты Денни Хэмлин
Команды Joe Gibbs Racing
Автор Джим Аттер

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