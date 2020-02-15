5 причин следить за гонками NASCAR в 2020 году: гид болельщика

В эти выходные на трассе в Дейтоне-Бич, штат Флорида, состоится первый зачетный этап Кубка NASCAR. Это самый популярный гоночный чемпионат в Соединенных Штатах. Если вы спросите, почему американцы почти не смотрят Формулу 1, ответ будет прост: здесь смотрят NASCAR.

Чемпионат-2020 – отличный шанс присоединиться к миллионам фанатов и начать смотреть гонки 43-х автомобилей по овалам. Объясняем, зачем смотреть Кубок NASCAR в этом сезоне и почему сейчас идеальное время для болельщиков-новичков.

Последний сезон на мощных машинах

Гонщики NASCAR выступают на машинах трех разных марок: Chevrolet, Ford и Toyota. Нынешние автомобили известны поклонникам под именем Gen6, то есть машины шестого поколения. В 2021-м Кубок NASCAR пересядет на автомобили седьмого поколения – и еще неизвестно, позволят ли они столь же плотную и зрелищную борьбу, как сейчас.

Ожидается, что Gen7 будет дешевле и медленнее: мощность двигателей следующего поколения планируется ограничить 550 л.с. В сезоне-2020 эти ограничения действовать не будут.

Новые правила стимулируют борьбу

В гонках NASCAR всегда кипит ожесточенная борьба – но организаторы чемпионата не перестают пробовать новые способы повышения зрелищности.

В этом году пересмотр затронет длину финальных отрезков. Дело в том, что каждая гонка Кубка NASCAR делится на три сегмента. По результатам каждого из них пилотам начисляют очки – хотя соревнование не прекращается, и все участники продолжают заезд.

Такая мера стимулирует пилотов не отсиживаться в хвосте, а стремиться отыграть позиции в каждый момент времени. Поправки-2020 уменьшат дистанцию финальных – третьих – отрезков на 16 этапах сезона. По расчетам организаторов, это внесет в борьбу новое измерение.

Теперь заключительный сегмент можно будет преодолеть как с одним, так и с двумя пит-стопами – а это сулит тактическое разнообразие и более непредсказуемые концовки. Кто-нибудь наверняка не рассчитает и не дотянет до финиша; а кто-то, наоборот, сможет подобрать верный темп и выиграть за счет умной стратегии.

Непредсказуемости добавит и снижение разрешенного числа механиков с 12 до 10 человек. Проводить пит-стопы и оперативный ремонт станет сложнее – в выигрыше останутся аккуратные пилоты.

Еще одно изменение: новый аэродинамический пакет для стационарных трасс. Да, NASCAR гоняется не только на овалах, но и на «обычных» автодромах с поворотами. И вот эти четыре гонки в году часто оказываются наименее интересными в сезоне.

Чтобы исправить положение, в сезоне-2020 на таких трассах будут использовать особую аэроконфигурацию с пониженной прижимной силой. Цель: снизить предсказуемость в поведении автомобиля. Иными словами, это откроет простор для ошибок пилотов. А где ошибки, там и обгоны, вылеты и даже аварии.

Последний шанс увидеть в деле семикратного

2020 года станет последним для легенды американского автоспорта Джимми Джонсона. Семикратный чемпион NASCAR объявил о том, что уйдет из гонок в конце сезона. Впереди Джонсона ждут эпизодические выступления в Ле-Мане и на бездорожье. Но пока Джимми еще в NASCAR, у болельщиков остается последний шанс увидеть знаменитого чемпиона в родной стихии. На овале.

Джимми Джонсон

Сейчас в высшем дивизионе NASCAR происходит масштабная смена поколений. Возрастные гонщики-звезды, долгие годы бывшие лицами чемпионата, уходят на покой. Им на смену приходят молодые ребята, еще не завоевавшие такой популярности. Что-то подобное происходило в Формуле 1 в 1993-1994 году: в Гран При все еще стартовали Прост, Сенна и Мэнселл (пусть и не все одновременно), но победы уже доставались Шумахеру с Хиллом.

За последние годы NASCAR Cup покинули Джеф Гордон, Дейл Эрнхардт-младший и Тони Стюарт – глыбы сток-каров, ставшие символами автогонок для целого поколения зрителей. Остался последний из могикан: Джимми Джонсон. Калифорниец входит в тройку самых титулованных гонщиков NASCAR за всю историю спорта. Кроме Джонсона семь титулов в высшем дивизионе есть только у Ричарда Петти и Дейла Эрнхардта-старшего.

Последняя пара сезонов сложилась для Джимми неудачно – но это не повод считать, что чемпион сдулся. Джонсон все еще проводит сильные гонки и время от времени заезжает в топ-5. Но главное – в свои 44 американец дает шанс молодым пилотам себя победить и тем самым легитимизировать будущие титулы.

Сейчас никто не скажет, что молодое поколение побеждает просто потому, что из NASCAR ушли великие чемпионы. Нет, Джонсон все еще здесь и держит удар. А новые зрители смогут через 30 лет рассказывать внукам, что еще застали эпоху семикратного на гоночной трассе.

Впервые с 1971 года у NASCAR не будет титульного спонсора

Предстоящий сезон NASCAR станет особенным не только в спортивном, но и в маркетинговом плане. В первый раз за последние 49 лет высший дивизион будет называться просто «Кубок NASCAR» – безо всяких Monster, Nextel или Winston в начале названия. До этого чемпионат стабильно продавал право забрендировать чемпионат крупным компаниям.

На первый взгляд новая модель говорит о снижении востребованности NASCAR Cup – как же так, самая популярная гоночная серия Америки не смогла найти ключевого партнера? На деле все обстоит наоборот. Высший дивизион NASCAR настолько популярен среди рекламодателей, что место одного титульного займут сразу 4 равноправных спонсора. Это Coca-Cola, страховая компания GEICO, пивоваренный гигант Busch Beer и оператор кабельного телевидения Xfinitiy.

От продления индивидуального контракта с Monster Energy чемпионат отказался сам. Когда вы в последний раз видели, чтобы в Формуле 1 кто-то по собственной инициативе отказывался от спонсора?

Двойная гонка – привет из будущего

Долгие годы автоспортивные чемпионаты проходили по привычной схеме: сначала квалификация, потом гонка. Но что если сделать две гонки? Тогда болельщики на трибунах получат вдвое больше шоу за те же деньги. До сих пор формат двух гонок за уикенд практиковали только молодежные и не слишком популярные чемпионаты. Формула 1 и NASCAR стояли на своем: только одна гонка, только традиции. В 2020-м мир изменился.

27-28 июня на треугольном автодроме в Поконо пройдет первый в истории Кубка NASCAR сдвоенный этап. Вслед за 325-мильной гонкой в субботу последует 350-мильный заезд в воскресенье – и за каждый из них участники получат полноценные очки.

В современном мире, который озабочен влиянием спорта на экологию, двойные гонки кажутся естественным шагом в развитии автоспорта. Зачем далеко ездить, если больше этапов можно провести на одной и той же трассе? Не гоняя лишний раз ни грузовики с запчастями, ни самолеты, полные механиков, гонщиков и болельщиков. Когда мировой автоспорт придет к девизу «меньше путешествий, больше гонок», двойные заезды смогут стать обыденностью.

Специально для новых болельщиков: «начал смотреть NASCAR, когда они еще проводили по одной гонке за уикенд» – отличная фраза для 2045 года. Наверное.

Старт гонки «Дайтона 500», первого этапа Кубка NASCAR-2020, состоится в воскресенье, 16 февраля, в 22:30 по московскому времени.