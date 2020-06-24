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NASCAR Cup / Талладега / Новость

15 агентов ФБР провели расследование по жалобе чернокожего гонщика NASCAR. «Висельная петля» оказалась обычной веревкой

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15 агентов ФБР провели расследование по жалобе чернокожего гонщика NASCAR. «Висельная петля» оказалась обычной веревкой
Автор:
24 июн. 2020 г., 06:27

«Виселица», на которую жаловался Бабба Уоллес-младший, была петлей, с помощью которой на трассе закрывали дверь гаража

В США завершилось расследование ФБР. 15 агентов федерального бюро изучали инцидент, который называли предполагаемым преступлением на почве ненависти.

В ходе гоночного уик-энда Кубка NASCAR в боксах чернокожего гонщика Баббы Уоллеса-младшего обнаружили петлю. Пресс-релиз чемпионата прямо назвал это виселицей и пообещал уволить всех, кто причастен к появлению петли.

В результате расследования 15 спецагентов выяснили: веревочная петля, свисавшая с дверей гаража Уоллеса, служит для закрывания двери боксов на ночь. Эта петля находилась именно в этих боксах как минимум с октября 2019 года. NASCAR предоставил ФБР прошлогодние видеозаписи, на которых видна эта петля, висевшая в том же самом месте.

Перед началом гоночного уик-энда команды не знают, какой гараж им достанется. Соответственно, то, что именно Бабба Уоллес-младший попал в конкретные боксы с петлей, было случайностью. Правда, фотографы, работавшие на трассе, видели, что петля находилась в конкретных боксах с прошлого года.

Веревки систематически используются на гоночных трассах для закрывания дверей. В отдельных случаях представители команд или автодромов связывают их конец в петлю для удобства закрывания. На фотоснимке по ссылке видно, как выглядит обычная веревка в боксах (на фото слева) и веревка в боксах Баббы Уоллеса-младшего (справа) после того, как свернутую петлю отрезали.

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Несмотря на то, что ФБР доказало отсутствие злого умысла и преступления, администрация NASCAR выпустила заявление. В нем чемпионат пообещал реагировать точно таким же способом, если вновь заподозрит аналогичную ситуацию.

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Об этой статье

Серия NASCAR , NASCAR Cup
Этап Талладега
Сессия После гонки
Местонахождение Талладега
Пилоты Даррел Уоллес-мл.
Автор Ник де Грот

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