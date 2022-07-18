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NASCAR Canada Новость

Вильнев выступит в гонке NASCAR

Канадец выйдет на старт городской гонки в местечке Труа-Ривьер

Джим Аттер
Автор:
Вильнев выступит в гонке NASCAR
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Чемпион Формулы 1 и победитель «Инди 500» Жак Вильнев в четвертый раз попробует свои силы в канадской версии NASCAR – правда, в последний раз он выступал в таких гонках еще в 2014 году. Лучшим достижением 51-летнего пилота остается третье место, которое он добыл как раз в Труа-Ривьер в 2013-м.

Соревнования пройдут в первый уик-энд августа.

«Я с радостью принял приглашение выступить в гонке, – прокомментировал Жак. – В последний раз я стартовал в Труа-Ривьер несколько лет назад, потому мне не терпится вернуться и вновь проехать там на машине NASCAR». 

С 2019 года Вильнев гонялся в европейской серии NASCAR, где в прошлом сезоне одержал одну победу. Ранее он пробовал свои силы в главном первенстве американских сток-каров – и прошедшей зимой финишировал 22-м в «500 милях Дайтоны»..

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Призовой фонд нового киберчемпионата NASCAR будет состоять из более чем 10 тысяч долларов. Участники состязания, которое продлится несколько недель, будут бороться в игре NASCAR Heat 3 – она будет доступна c 7 сентября на PlayStation®4, Xbox One и Windows PC.

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