Вильнев выступит в гонке NASCAR
Канадец выйдет на старт городской гонки в местечке Труа-Ривьер
Чемпион Формулы 1 и победитель «Инди 500» Жак Вильнев в четвертый раз попробует свои силы в канадской версии NASCAR – правда, в последний раз он выступал в таких гонках еще в 2014 году. Лучшим достижением 51-летнего пилота остается третье место, которое он добыл как раз в Труа-Ривьер в 2013-м.
Соревнования пройдут в первый уик-энд августа.
«Я с радостью принял приглашение выступить в гонке, – прокомментировал Жак. – В последний раз я стартовал в Труа-Ривьер несколько лет назад, потому мне не терпится вернуться и вновь проехать там на машине NASCAR».
С 2019 года Вильнев гонялся в европейской серии NASCAR, где в прошлом сезоне одержал одну победу. Ранее он пробовал свои силы в главном первенстве американских сток-каров – и прошедшей зимой финишировал 22-м в «500 милях Дайтоны»..
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Вильнев выступит в гонке NASCAR
Канадец выйдет на старт городской гонки в местечке Труа-Ривьер
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