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MotoGP / Гран При Сан-Марино Новости

Звезда Honda вернется в гонки MotoGP на КТМ. Но ненадолго

Автор:
, Главный редактор

Дани Педроса собирается выйти на старт сентябрьского Гран При Сан-Марино

Звезда Honda вернется в гонки MotoGP на КТМ. Но ненадолго

По имеющейся у Motorsport.com информации, Дани Педроса станет одним из участников мотоциклетного Гран При Сан-Марино. Выйти на старт испанцу, выбывшему из числа постоянных участников чемпионата мира в конце 2018 года, поможет т.н. система вайлд-кард, которая позволяет командам на отдельных гонках выставлять дополнительный мотоцикл.

Напомним, что после чемпионских титулов в младших классах Moto3 и Moto2 Педроса провел 13 сезонов в высшей лиге чемпионата мира. Выступая исключительно за заводскую команду Honda, пилот одержал 31 победу и трижды становился вице-чемпионом (в 2007, 2010 и 2012 годах). 

Прекратив выступления в MotoGP, испанец присоединился к марке КТМ в качестве тест-пилота. Именно в составе заводского коллектива австрийской марки Педроса и выйдет на старт гонки, которая пройдет 19 сентября на трассе в Мизано. 

Ожидается, что на этом этапе по вайлд-кард выступят сразу три гонщика – но если Педроса впервые пользуется такой схемой, два других тест-пилота делают это регулярно. Заводской коллектив Honda планирует заявить на гонку Штефана Брадля, а команда Ducati – Микеле Пирро (который в этом году уже принял участие в гонке в Муджелло).

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Тем временем в эти выходные в Ассене проходит голландский этап чемпионата, следить за событиями которого можно с помощью прямых трансляций на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». И в субботу, и в воскресенье трансляции ключевых заездов топового класса начнутся в 14:20.

 

 

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Гонщику MotoGP Морбиделли сделали успешную операцию на колене

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Гонщику MotoGP Морбиделли сделали успешную операцию на колене
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