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«Злость, печаль и огорчение». Абрагам о своих чувствах после потери места в MotoGP

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«Злость, печаль и огорчение». Абрагам о своих чувствах после потери места в MotoGP
Автор:
, Редактор
24 нояб. 2019 г., 13:59

Чешский пилот дал ясно понять, что его уход из команды Avintia не был добровольным.

Чешский мотогонщик Карел Абрагам покинул команду Avintia, а вместе с ней и чемпионат MotoGP, несмотря на продленный недавно контракт. Об этом он сам объявил на встрече со своими болельщиками, а чуть позже эту информацию подтвердил официальный аккаунт в фейсбуке автодрома в Брно.

Позже сам Абрагам опубликовал у себя в инстаграме сториз с подтверждением этой информации.

«Спасибо всем за добрые слова. Я разозлен, очень расстроен и мне невероятно грустно. Вот вам последнее видео, где я еду на байке MotoGP. Я тогда и понятия не имел, что это мои последние круги на этом "звере"», – написал чешский гонщик. Последний раз он управлял клиентским мотоциклом Ducati на тестах в Валенсии.

По неподтвержденной пока информации, увольнение Абрагама связано с тем, что на его место хотят взять Жоана Зарко, у которого до сих пор нет контракта на следующий сезон. За то, чтобы оставить Зарко в серии, выступает Ducati, поставляющая Avintia технику, а также владельцы чемпионата MotoGP и организаторы французского этапа.

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Карел Абрагам
Автор Сергей Иванов

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