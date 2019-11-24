«Злость, печаль и огорчение». Абрагам о своих чувствах после потери места в MotoGP

Чешский мотогонщик Карел Абрагам покинул команду Avintia, а вместе с ней и чемпионат MotoGP, несмотря на продленный недавно контракт. Об этом он сам объявил на встрече со своими болельщиками, а чуть позже эту информацию подтвердил официальный аккаунт в фейсбуке автодрома в Брно.

Позже сам Абрагам опубликовал у себя в инстаграме сториз с подтверждением этой информации.

«Спасибо всем за добрые слова. Я разозлен, очень расстроен и мне невероятно грустно. Вот вам последнее видео, где я еду на байке MotoGP. Я тогда и понятия не имел, что это мои последние круги на этом "звере"», – написал чешский гонщик. Последний раз он управлял клиентским мотоциклом Ducati на тестах в Валенсии.

По неподтвержденной пока информации, увольнение Абрагама связано с тем, что на его место хотят взять Жоана Зарко, у которого до сих пор нет контракта на следующий сезон. За то, чтобы оставить Зарко в серии, выступает Ducati, поставляющая Avintia технику, а также владельцы чемпионата MotoGP и организаторы французского этапа.