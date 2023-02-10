«Здоров, но темпа нет». Маркес подвел итоги первого дня тестов MotoGP

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В пятницу в Малайзии стартовали официальные предсезонные тесты MotoGP – по итогам первого дня обозначилось преимущество Ducati, неплохую скорость показали гонщики Aprilia, а вот представители Honda даже не попали в десятку лидеров.

Марк Маркес, который готовится к полноценному возвращению в чемпионат после сложностей 2022 года, остался лишь 12-м по скорости. Его отставание от лучшего результата Марко Бедзекки из VR46 составило почти целую секунду.

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Маркес, который по ходу дня ездил на четырех мотоциклах разных спецификаций, не стал спешить с выводами, но признал, что с темпом пока есть серьезные сложности.

«О чистой скорости я буду судить в самый последний день тестов [в Портимане], – объяснил 29-летний гонщик. – Но уже сейчас понятно, что нас ждет большая работа, так как мы далеко от лидеров.

Ты всегда хочешь большего, но в Honda мне уже сказали, что намерены двигаться вперед постепенно. Не стоит ожидать прибавки в полсекунды разом».

С 2020 года, когда Маркес упал на первом этапе в Хересе, он не мог обрести полноценную форму и вынужден был сделать четыре операции на сломанной руке. К этому добавились проблемы со зрением после нового падения весной 2022-го.

Испанец рассказал: «Самый главный позитив сегодняшнего дня – мое физическое состояние. Я работал над ним всю зиму и сейчас не отметил вообще никаких сложностей или ограничений».

Марк Маркес, Repsol Honda Team Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Говоря о программе пятницы, он добавил: «Главным образом я работал с тремя мотоциклами – все они представляют собой различные версии 2023 года. Лишь в самом начале использовал прошлогоднюю модель в полной спонсорской ливрее.

Новые байки довольно близки между собой. Мы взяли за основу тот, что использовали в Валенсии [на финальном Гран При 2022 года] и затем стали пробовать разные идеи и концепции.

В Honda подготовили новый мотор, который должен стать несомненным шагом вперед. Однако по первому дню говорить об этом сложно.

Пока ощущения от байков похожи на те, что были в Валенсии. Посмотрим, как события будут развиваться дальше, и что нас ждет [на второй предсезонной сессии] в Португалии. Будем работать и поглядим, получится ли десятую за десятой сокращать отставание».

На «Сепанге» в гараже команды впервые работал Кен Каваучи – новый технический директор, который зимой перешел из закрывшейся Suzuki.

«Я ожидаю от него новых идей, – объяснил Марк. – И еще он должен помочь нам оценить реальную силу. Я не могу раскрывать детали поведения мотоцикла, но сейчас именно он руководит его развитием».

Заезды MotoGP на «Сепанге» продолжатся до воскресенья.