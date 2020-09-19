Виньялес вторую неделю подряд завоевал поул на этапе MotoGP в Мизано
Борьба за победу в квалификации Гран При Эмильи-Романии стала драматичной дуэлью Маверика Виньялеса и Франческо Баньяи – с участием судей
Участники MotoGP в этот уик-энд проводят второй уик-энд подряд на трассе в Мизано. На прошлом Гран При обладателем поула стал Маверик Виньялес из Yamaha – но на этот раз вызов испанцу бросил Франческо Баньяя.
Гонщик Pramac Ducati лучше проехал первый быстрый круг. а под клетчатым флагом и вовсе показал феноменальное время 1:30.973. Все, что удалось Виньялесу – проехать за 1:31.077. Однако радость в лагере Баньяи была короткой: судьи объявили, что тот выехал с трассы обоими колесами в 16-м повороте, из-за чего не засчитали итальянцу круг.
В итоге Виньялес в 12-й раз в премьер-классе и во второй за восемь дней начнет гонку с поула. Первый ряд вместе с ним займут Джек Миллер, пробившийся из первого сегмента, и Фабио Куартараро.
Баньяя остался лишь пятым, уступив Полу Эспаргаро на KTM и опередив другого представителя австрийской марки Брэда Биндера.
Валентино Росси на этот раз не смог повторить квалификационный результат прошлого Гран При и остался седьмым, победитель прошлой гонки в Мизано Франко Морбиделли стал девятым, а лидер сезона Андреа Довициозо и вовсе показал десятую скорость. При этом 11 лучших гонщиков уложились в 0,540 секунды.
Жоан Зарко претендовал на выход в финал сессии, но потерял все шансы после падения на финальных минутах в первом сегменте.
В воскресенье гонки всех классов MotoGP на Гран При Эмильи-Романии в прямом эфире покажет платформа «Моторспорт.ТВ».
Результаты квалификации Гран При Эмильи-Романии
|Позиция
|#
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время
|Отрыв
|1
|12
|Маверик Виньялес
|Yamaha
|1'31.077
|2
|43
|Джек Миллер
|Ducati
|1'31.153
|0.076
|3
|20
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|1'31.222
|0.145
|4
|44
|Пол Эспаргаро
|KTM
|1'31.308
|0.231
|5
|63
|Франческо Баньяя
|Ducati
|1'31.313
|0.236
|6
|33
|Брэд Биндер
|KTM
|1'31.389
|0.312
|7
|46
|Валентино Росси
|Yamaha
|1'31.436
|0.359
|8
|21
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|1'31.566
|0.489
|9
|9
|Данило Петруччи
|Ducati
|1'31.574
|0.497
|10
|4
|Андреа Довициозо
|Ducati
|1'31.581
|0.504
|11
|36
|Хоан Мир
|Suzuki
|1'31.617
|0.540
|12
|30
|Такааки Накагами
|Honda
|1'32.284
|1.207
|Полные результаты
Результаты квалификации Гран При Эмильи-Романии (1-й сегмент)
|Позиция
|#
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время
|Отрыв
|1
|43
|Джек Миллер
|Ducati
|1'31.559
|2
|4
|Андреа Довициозо
|Ducati
|1'31.612
|0.053
|3
|27
|Икер Лекуона
|KTM
|1'31.715
|0.156
|4
|5
|Жоан Зарко
|Ducati
|1'31.764
|0.205
|5
|88
|Мигель Оливейра
|KTM
|1'31.841
|0.282
|6
|41
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|1'31.912
|0.353
|7
|73
|Алекс Маркес
|Honda
|1'32.198
|0.639
|8
|42
|Алекс Ринс
|Suzuki
|1'32.275
|0.716
|9
|38
|Брэдли Смит
|Aprilia
|1'32.486
|0.927
|10
|53
|Эстеве Рабат
|Ducati
|1'32.850
|1.291
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Гран При Эмилии-Романьи
|Автор
|Александр Кабановский