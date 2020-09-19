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MotoGP / Гран При Эмилии-Романьи / Отчет о квалификации

Виньялес вторую неделю подряд завоевал поул на этапе MotoGP в Мизано

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Виньялес вторую неделю подряд завоевал поул на этапе MotoGP в Мизано
Автор:
, Ответственный редактор

Борьба за победу в квалификации Гран При Эмильи-Романии стала драматичной дуэлью Маверика Виньялеса и Франческо Баньяи – с участием судей

Участники MotoGP в этот уик-энд проводят второй уик-энд подряд на трассе в Мизано. На прошлом Гран При обладателем поула стал Маверик Виньялес из Yamaha – но на этот раз вызов испанцу бросил Франческо Баньяя. 

Гонщик Pramac Ducati лучше проехал первый быстрый круг. а под клетчатым флагом и вовсе показал феноменальное время 1:30.973. Все, что удалось Виньялесу – проехать за 1:31.077. Однако радость в лагере Баньяи была короткой: судьи объявили, что тот выехал с трассы обоими колесами в 16-м повороте, из-за чего не засчитали итальянцу круг. 

 

В итоге Виньялес в 12-й раз в премьер-классе и во второй за восемь дней начнет гонку с поула. Первый ряд вместе с ним займут Джек Миллер, пробившийся из первого сегмента, и Фабио Куартараро. 

Баньяя остался лишь пятым, уступив Полу Эспаргаро на KTM и опередив другого представителя австрийской марки Брэда Биндера. 

Валентино Росси на этот раз не смог повторить квалификационный результат прошлого Гран При и остался седьмым, победитель прошлой гонки в Мизано Франко Морбиделли стал девятым, а лидер сезона Андреа Довициозо и вовсе показал десятую скорость. При этом 11 лучших гонщиков уложились в 0,540 секунды.

Жоан Зарко претендовал на выход в финал сессии, но потерял все шансы после падения на финальных минутах в первом сегменте. 

 

В воскресенье гонки всех классов MotoGP на Гран При Эмильи-Романии в прямом эфире покажет платформа «Моторспорт.ТВ»

Результаты квалификации Гран При Эмильи-Романии

Позиция # Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 12 Spain Маверик Виньялес Yamaha 1'31.077  
2 43 Australia Джек Миллер Ducati 1'31.153 0.076
3 20 France Фабио Куартараро Yamaha 1'31.222 0.145
4 44 Spain Пол Эспаргаро KTM 1'31.308 0.231
5 63 Italy Франческо Баньяя Ducati 1'31.313 0.236
6 33 South Africa Брэд Биндер KTM 1'31.389 0.312
7 46 Italy Валентино Росси Yamaha 1'31.436 0.359
8 21 Italy Франко Морбиделли Yamaha 1'31.566 0.489
9 9 Italy Данило Петруччи Ducati 1'31.574 0.497
10 4 Italy Андреа Довициозо Ducati 1'31.581 0.504
11 36 Spain Хоан Мир Suzuki 1'31.617 0.540
12 30 Japan Такааки Накагами Honda 1'32.284 1.207
Полные результаты

Результаты квалификации Гран При Эмильи-Романии (1-й сегмент)

Позиция # Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 43 Australia Джек Миллер Ducati 1'31.559  
2 4 Italy Андреа Довициозо Ducati 1'31.612 0.053
3 27 Spain Икер Лекуона KTM 1'31.715 0.156
4 5 France Жоан Зарко Ducati 1'31.764 0.205
5 88 Portugal Мигель Оливейра KTM 1'31.841 0.282
6 41 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 1'31.912 0.353
7 73 Spain Алекс Маркес Honda 1'32.198 0.639
8 42 Spain Алекс Ринс Suzuki 1'32.275 0.716
9 38 United Kingdom Брэдли Смит Aprilia 1'32.486 0.927
10 53 Spain Эстеве Рабат Ducati 1'32.850 1.291
Полные результаты
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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Автор Александр Кабановский

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