Участники MotoGP в этот уик-энд проводят второй уик-энд подряд на трассе в Мизано. На прошлом Гран При обладателем поула стал Маверик Виньялес из Yamaha – но на этот раз вызов испанцу бросил Франческо Баньяя.

Гонщик Pramac Ducati лучше проехал первый быстрый круг. а под клетчатым флагом и вовсе показал феноменальное время 1:30.973. Все, что удалось Виньялесу – проехать за 1:31.077. Однако радость в лагере Баньяи была короткой: судьи объявили, что тот выехал с трассы обоими колесами в 16-м повороте, из-за чего не засчитали итальянцу круг.

В итоге Виньялес в 12-й раз в премьер-классе и во второй за восемь дней начнет гонку с поула. Первый ряд вместе с ним займут Джек Миллер, пробившийся из первого сегмента, и Фабио Куартараро.

Баньяя остался лишь пятым, уступив Полу Эспаргаро на KTM и опередив другого представителя австрийской марки Брэда Биндера.

Валентино Росси на этот раз не смог повторить квалификационный результат прошлого Гран При и остался седьмым, победитель прошлой гонки в Мизано Франко Морбиделли стал девятым, а лидер сезона Андреа Довициозо и вовсе показал десятую скорость. При этом 11 лучших гонщиков уложились в 0,540 секунды.

Жоан Зарко претендовал на выход в финал сессии, но потерял все шансы после падения на финальных минутах в первом сегменте.

В воскресенье гонки всех классов MotoGP на Гран При Эмильи-Романии в прямом эфире покажет платформа «Моторспорт.ТВ».

Результаты квалификации Гран При Эмильи-Романии

Результаты квалификации Гран При Эмильи-Романии (1-й сегмент)