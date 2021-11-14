Заводская Honda пропустит финал MotoGP в полном составе
Мотоциклы заводского коллектива японской марки будут отсуствовать на старте гонки топового класса чемпионата мира впервые почти за 30 лет
Заводская команда Honda объявила, что медики запретили ее пилоту Полу Эспаргаро стартовать в финальной гонке чемпионата MotoGP, которая пройдет сегодня в испанской Валенсии. Это значит, что японский коллектив вынужден пропустить гонку в полном составе.
Эспаргаро был направлен в медицинский центр трассы, а потом и в ближайшую больницу из-за серьезного падения на первой субботней тренировке. Обследование не выявило у гонщика переломов, однако даже спустя сутки после аварии испанец продолжает жаловаться на сильную боль в ребрах.
Напомним, что изначально Эспаргаро должен был стать единственным пилотом заводской команды на старте гонки. Его напарник Марк Маркес пропускает уже второй этап из-за травмы, полученной после падения с кроссового мотоцикла. На гонке в португальском Портимане испанца заменил тест-пилот команды Штефан Брадль – но заявлять немца на финальный этап колллектив по каким-то причинам не стал.
В последний раз гонка топового класса чемпионата мира прошла без участия заводской команды Honda в 1992 году. На этапе в голландском Ассене из-за болей от недолеченных травм был вынужден сняться с соревнований Уэйн Рейни, а его напарник Мик Дуэн сломал ногу, упав в квалификации.
Одни сплошные Ducati: стартовая решетка гонки MotoGP в Валенсии
Баньяя выиграл прощальную гонку Росси в MotoGP