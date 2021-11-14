Заводская Honda пропустит финал MotoGP в полном составе

Заводская команда Honda объявила, что медики запретили ее пилоту Полу Эспаргаро стартовать в финальной гонке чемпионата MotoGP, которая пройдет сегодня в испанской Валенсии. Это значит, что японский коллектив вынужден пропустить гонку в полном составе.

Эспаргаро был направлен в медицинский центр трассы, а потом и в ближайшую больницу из-за серьезного падения на первой субботней тренировке. Обследование не выявило у гонщика переломов, однако даже спустя сутки после аварии испанец продолжает жаловаться на сильную боль в ребрах.

Напомним, что изначально Эспаргаро должен был стать единственным пилотом заводской команды на старте гонки. Его напарник Марк Маркес пропускает уже второй этап из-за травмы, полученной после падения с кроссового мотоцикла. На гонке в португальском Портимане испанца заменил тест-пилот команды Штефан Брадль – но заявлять немца на финальный этап колллектив по каким-то причинам не стал.

В последний раз гонка топового класса чемпионата мира прошла без участия заводской команды Honda в 1992 году. На этапе в голландском Ассене из-за болей от недолеченных травм был вынужден сняться с соревнований Уэйн Рейни, а его напарник Мик Дуэн сломал ногу, упав в квалификации.

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