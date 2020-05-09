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Защита Янноне попробует вернуть ему лицензию до старта сезона

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Защита Янноне попробует вернуть ему лицензию до старта сезона
Автор:
Соавтор: Маттео Нуньес
9 мая 2020 г., 05:25

Адвокат гонщика Aprilia рассказал, что заседание Апелляционного суда может пройти еще до первого Гран При, намеченного на июль

Андреа Янноне по решению дисциплинарного суда FIM был на 18 месяцев отстранен от выступлений в MotoGP за употребление допинга. Однако сам спортсмен называл аргументы обвинения сомнительными и сразу заявил о намерении подать апелляцию.

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Адвокат итальянца Антонио да Ренсис рассказал, что процесс оспаривания вынесенного вердикта будет запущен уже на следующей неделе. По его мнению, существует вероятность, что суду не потребуются дополнительные слушания и гоночную лицензию Янноне вернут еще до старта чемпионата, намеченного на июль. 

В четверг промоутерская компания Dorna объявила о планах проведения гонок в Хересе 19 и 26 июля. Это оставляет Янноне теоретический шанс выйти на старт.

«Уже в понедельник или вторник мы подадим формальную апелляцию, оспорив решение первой инстанции, – рассказал адвокат Sky Italia. – Процесс точно будет запущен к 15 мая, у FIM будет 20 дней, чтобы заслушать наши аргументы. После этого документы рассмотрят судьи, которые примут решение, нужны ли дополнительные слушания. Я уверен, за два месяца можно пройти путь до окончательного решения.

Если Апелляционный суд все же потребует слушаний, процесс получится более долгим, но в любом случае задержка не превысит одного месяца, в самом худшем случае полутора. Но если опираться на те документы, которые мы собрали, я уверен, что дополнительные слушания не понадобятся.

В самом лучшем случае уже к концу июля все будет решено, в худшем затянется до начала осени. Если суммировать – мы верим, что к моменту старта чемпионата у Андреа уже будет итоговое решение».

Де Ренсис также объяснил, на чем будет построена защита гонщика. По его словам, защита продолжит настаивать, что запрещенное вещество попало в организм Андреа накануне уик-энда на «Сепанге» с пищей из ресторана в гостинице. Одного этого, по мнению адвоката, достаточно для полного оправдания.

Он объяснил: «На 15-й странице итогового решения [первой инстанции] содержится информация, которая не может не убедить судей в невиновности моего подзащитного. Там сказано: «также приняты к сведению документально подтвержденные слова гонщика о том, что он останавливается в отелях высокого уровня, где нет основания ожидать запрещенных веществ в пище. Это говорит о том, что гонщик питался тем, что доступно в опелях, и не имел вариантов для приема пищи в других местах».

Если говорить о том, что значат эти сложные формулировки, то у меня возникает вопрос, как можно отстранять кого-то от соревнований на 18 месяцев за подобное? Они прямо пишут, что он делал то, что должен был, что у него просто не было возможности поесть где-то еще».

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Андреа Янноне В Магазин
Команды Aprilia Racing Team Gresini
Автор Джейми Кляйн

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