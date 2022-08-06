Зарко выиграл поул MotoGP, установив рекорд круга в Сильверстоуне

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Гонщик команды Pramac Ducati Жоан Зарко одержал свою вторую победу в квалификации в этом сезоне, выиграв поул Гран При Великобритании. Он проехал круг на трассе в Сильверстоуне за 1:57,676, быстрее всех, кто когда либо выезжал там на двухколесной технике.

Второе время досталось Маверику Виньялесу, третьим стартует Джек Миллер. Напомним, что Зарко за свою довольно длинную карьеру до сих пор не выиграл ни одной гонки в топ-классе MotoGP.

Последняя тренировки перед квалификацией запомнились падением Алеша Эспаргаро на скорости 185 км/ч. Испанец совершил несколько правых поворотов подряд, но при перекладке налево не учел лучшего состояния резины с той стороны и допустил падение.

К счастью, он почти не пострадал и даже смог попасть в финал квалификации минуя Q1. К байку в финале он подходил заметно прихрамывая, но все же показал шестое время.

В итоге из тех, кто успел блеснуть в этом сезоне через Q1 пришлось прорываться только Энеа Бастьянини, что он и сделал, прихватив за собой в финал и Марко Беццекки.