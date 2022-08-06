Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Довициозо покинет MotoGP, не дожидаясь конца сезона Следующая / Баньяя не пустил Виньялеса к победе в британской гонке MotoGP
MotoGP / Гран При Великобритании Отчет о квалификации

Зарко выиграл поул MotoGP, установив рекорд круга в Сильверстоуне

Француз разделит первый ряд с Мавериком Виньялесом и Джеком Миллером

Автор:
, Редактор
Зарко выиграл поул MotoGP, установив рекорд круга в Сильверстоуне
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Гонщик команды Pramac Ducati Жоан Зарко одержал свою вторую победу в квалификации в этом сезоне, выиграв поул Гран При  Великобритании. Он проехал круг на трассе в Сильверстоуне за 1:57,676, быстрее всех, кто когда либо выезжал там на двухколесной технике.

Второе время досталось Маверику Виньялесу, третьим стартует Джек Миллер. Напомним, что Зарко за свою довольно длинную карьеру до сих пор не выиграл ни одной гонки в топ-классе MotoGP. 

Последняя тренировки перед квалификацией запомнились падением Алеша Эспаргаро на скорости 185 км/ч. Испанец совершил несколько правых поворотов подряд, но при перекладке налево не учел лучшего состояния резины с той стороны и допустил падение.

К счастью, он почти не пострадал и даже смог попасть в финал квалификации минуя Q1. К байку в финале он подходил заметно прихрамывая, но все же показал шестое время.

В итоге из тех, кто успел блеснуть в этом сезоне через Q1 пришлось прорываться только Энеа Бастьянини, что он и сделал, прихватив за собой в финал и Марко Беццекки.

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 France Жоан Зарко Ducati 1'57.767  
2 Spain Маверик Виньялес Aprilia 1'57.865 0.098
3 Australia Джек Миллер Ducati 1'57.931 0.164
4 France Фабио Куартараро Yamaha 1'57.938 0.171
5 Italy Франческо Баньяя Ducati 1'57.961 0.194
6 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 1'57.966 0.199
7 Italy Марко Беццекки Ducati 1'58.101 0.334
8 Italy Энеа Бастьянини Ducati 1'58.106 0.339
9 Spain Хорхе Мартин Ducati 1'58.174 0.407
10 Italy Лука Марини Ducati 1'58.317 0.550
11 Spain Алекс Ринс Suzuki 1'58.318 0.551
12 Spain Хоан Мир Suzuki 1'58.543 0.776
Полные результаты
Читайте также:
Поделились
Комментарии
Довициозо покинет MotoGP, не дожидаясь конца сезона
Предыдущая новость

Довициозо покинет MotoGP, не дожидаясь конца сезона
Следующая новость

Баньяя не пустил Виньялеса к победе в британской гонке MotoGP

Баньяя не пустил Виньялеса к победе в британской гонке MotoGP
Больше от
Сергей Иванов
Тянак сохранил лидерство в Ралли Финляндия, Рованпера догоняет Ралли Финляндия
WRC

Тянак сохранил лидерство в Ралли Финляндия, Рованпера догоняет

Алези призвал поклонников простить Ferrari
Формула 1

Алези призвал поклонников простить Ferrari

Отец Феттеля объяснил причины ухода сына из Формулы 1
Формула 1

Отец Феттеля объяснил причины ухода сына из Формулы 1

Самое важное:

Баньяя не пустил Виньялеса к победе в британской гонке MotoGP
MotoGP MotoGP

Баньяя не пустил Виньялеса к победе в британской гонке MotoGP

Участники премьер-класса сотворили в Сильверстоуне настоящий гоночный шедевр с плотной борьбой и непредсказуемыми поворотами сюжета

Зарко выиграл поул MotoGP, установив рекорд круга в Сильверстоуне
MotoGP MotoGP

Зарко выиграл поул MotoGP, установив рекорд круга в Сильверстоуне

Француз разделит первый ряд с Мавериком Виньялесом и Джеком Миллером

Довициозо покинет MotoGP, не дожидаясь конца сезона
MotoGP MotoGP

Довициозо покинет MotoGP, не дожидаясь конца сезона

После гонки в Мизано итальянца заменит Кэл Крачлоу

Итальянская страсть в лесах Ленобласти. Чем хороша новая «Игора»
Формула 1 Формула 1

Итальянская страсть в лесах Ленобласти. Чем хороша новая «Игора»

В середине лета без особенного шума прошла презентация улучшенной версии новейшей гоночной трассы России. Александр Кабановский взглянул на нее своими глазами

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.