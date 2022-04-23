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MotoGP / Гран При Португалии Отчет о квалификации

Зарко выиграл напряженную квалификацию MotoGP в Португалии

Марк Маркес стартует только девятым. Он претендовал на поул но показал лучший круг под желтыми флагами

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Зарко выиграл напряженную квалификацию MotoGP в Португалии
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Жоан Зарко стал обладателем поула Гран При MotoGP в Португалии. На подсыхающей трассе на последних секундах сессии он проехал круг на 0,198 секунды быстрее Хоана Мира.

Все решила буквально последняя минута сессии. Трасса постоянно прогрессировала, так что свои лучшие попытки гонщики были вынуждены беречь до самого конца.

Побороться за поул с Зарко и Миром пытался и Марк Маркес на Honda, но его лучший круг был аннулирован, так как на одном из секторов на трассе в момент его проезда недолго были желтые флаги. 

Предшествующие квалификации тренировки проходили в пасмурную погоду на мокрой трассе. Лучшее время по итогам четырех практик осталось за Мигелем Оливейрой.

В третьей тренировке на мокрой трассе упал Марк Маркес. Впрочем, это не помешало шестикратному обладателю титула в MotoGP сразу попасть финал в квалификации. В отличие от его брата Алекса, которому пришлось прорываться через Q1. Вторым гонщиком, вышедшем в финал через Q1 стал Лука Марини.

Первая часть квалификации проходила уже при при светящем солнце, но все равно на трассе оставались небольшие мокрые участки. На их подскользнулись и упали Реми Гарднер, Франческо Баньяя и Энеа Бастьянини.

 

Финал квалификации прошел уже без такого количества падений. Однако из-за падений и сложных условий в Q1 за пределами топ-12 остались лидер чемпионата Энеа Бастьянини и занимающий второе место Алекс Ринс. А вот Алеш Эспаргаро, который в турнирной таблице занимает третье место, с такой же позиции стартует в завтрашней гонке. 

Результаты финальной части квалификации

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 France Жоан Зарко Ducati 1'42.003  
2 Spain Хоан Мир Suzuki 1'42.198 0.195
3 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 1'42.235 0.232
4 Australia Джек Миллер Ducati 1'42.503 0.500
5 France Фабио Куартараро Yamaha 1'42.716 0.713
6 Italy Марко Беццекки Ducati 1'42.716 0.713
7 Spain Алекс Маркес Honda 1'42.903 0.900
8 Italy Лука Марини Ducati 1'43.179 1.176
9 Spain Марк Маркес Honda 1'43.575 1.572
10 Spain Пол Эспаргаро Honda 1'43.832 1.829
11 Portugal Мигель Оливейра KTM 1'44.066 2.063
12 South Africa Брэд Биндер KTM 1'44.710 2.707
Полные результаты

Результаты первой части квалификации

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 Spain Алекс Маркес Honda 1'46.316  
2 Italy Лука Марини Ducati 1'47.199 0.883
3 Spain Хорхе Мартин Ducati 1'47.936 1.620
4 Spain Маверик Виньялес Aprilia 1'49.332 3.016
5 Italy Фабио ди Джаннантонио Ducati 1'49.639 3.323
6 Italy Андреа Довициозо Yamaha 1'49.695 3.379
7 Japan Такааки Накагами Honda 1'49.889 3.573
8 Italy Энеа Бастьянини Ducati 1'50.618 4.302
9 Italy Франко Морбиделли Yamaha 1'50.702 4.386
10 Australia Реми Гарднер KTM 1'50.953 4.637
11 Italy Лоренцо Савадори Aprilia 1'51.308 4.992
12 South Africa Дэррин Биндер Yamaha 1'51.639 5.323
13 Spain Алекс Ринс Suzuki 1'52.300 5.984
14 Spain Рауль Фернандес KTM 1'53.603 7.287
15 Italy Франческо Баньяя Ducati    
Полные результаты
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