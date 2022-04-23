Зарко выиграл напряженную квалификацию MotoGP в Португалии

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Жоан Зарко стал обладателем поула Гран При MotoGP в Португалии. На подсыхающей трассе на последних секундах сессии он проехал круг на 0,198 секунды быстрее Хоана Мира.

Все решила буквально последняя минута сессии. Трасса постоянно прогрессировала, так что свои лучшие попытки гонщики были вынуждены беречь до самого конца.

Побороться за поул с Зарко и Миром пытался и Марк Маркес на Honda, но его лучший круг был аннулирован, так как на одном из секторов на трассе в момент его проезда недолго были желтые флаги.

Предшествующие квалификации тренировки проходили в пасмурную погоду на мокрой трассе. Лучшее время по итогам четырех практик осталось за Мигелем Оливейрой.

В третьей тренировке на мокрой трассе упал Марк Маркес. Впрочем, это не помешало шестикратному обладателю титула в MotoGP сразу попасть финал в квалификации. В отличие от его брата Алекса, которому пришлось прорываться через Q1. Вторым гонщиком, вышедшем в финал через Q1 стал Лука Марини.

Первая часть квалификации проходила уже при при светящем солнце, но все равно на трассе оставались небольшие мокрые участки. На их подскользнулись и упали Реми Гарднер, Франческо Баньяя и Энеа Бастьянини.





Финал квалификации прошел уже без такого количества падений. Однако из-за падений и сложных условий в Q1 за пределами топ-12 остались лидер чемпионата Энеа Бастьянини и занимающий второе место Алекс Ринс. А вот Алеш Эспаргаро, который в турнирной таблице занимает третье место, с такой же позиции стартует в завтрашней гонке.

Результаты финальной части квалификации

Результаты первой части квалификации