Зарко рассказал о приказе Ducati помогать Баньяи
Французский гонщик объяснил, почему не обогнал соперника в борьбе за место на подиуме
В финале дождевой гонки MotoGP в Таиланде наиболее уверенно на трассе чувствовал себя гонщик Pramac Ducati Жоан Зарко. Он опередил Марка Маркеса в борьбе за четвертое место и оказался позади Франческо Баньяя, однако не стал обгонять итальянца, который выступает за заводскую команду Ducati и борется за чемпионский титул.
После гонки Зарко признался, что сделал это фактически по просьбе итальянского производителя мотоциклов.
«Все просто, – сказал зарко в эфире телеканала Chanаl+. – Я мог позволить себе рисковать при атаке на Марка, но не должен был подвергать опасности Пеко. Трасса просохла за несколько кругов до финиша, и к этому моменту было уже поздно думать о победе. Но все же… кто знает, пройди я Пеко Баньяю, то может что-то сделал бы и с Мигелем Оливейрой.
Но для этого пришлось бы рисковать. Была лишь одна сухая траектория, и для обгона пришлось бы выезжать на мокрую. Однако именно я очень уверенно чувствовал себя в этих условиях.
Я надеялся, что асфальт будет подсыхать быстрее. В самом начале гонки из-за брызг обгонять было невозможно, так как я просто не видел байк впереди себя. Но в любом случае я доволен четвертым местом, уик-энд сложился неплохо, у меня была скорость. Что до места на подиуме, то скажем так: я подарил его Пеко.
После этапа в Мизано всех гонщиков, выступающих на Ducati, попросили по возможности не мешать Пеко в его борьбе за титул. До сих пор меня это не касалось, но в этот раз я понял, что не должен его обгонять. И четвертое место правда – хороший результат».
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