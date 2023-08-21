Зарко покинет Pramac и с 2024 года станет выступать в MotoGP за LCR Honda
После многих лет сотрудничества француз расстанется с Ducati и перейдет в лагерь другого японского производителя, где заменит Алекса Ринса
В прошлом десятилетии Жоана Зарко называли одной из главных восходящих звезд в мотогонках. Спортсмен из Канн дважды стал чемпионом в Moto2, а в премьер-классе уже на пятом Гран При покорил подиум, выступая за Tech3 Yamaha.
Но в сезоне-2019 команда француза решила сменить производителя и стала сателлитом KTM. Отношения Зарко с австрийцами не сложилась – и он разорвал сотрудничество, не дожидаясь конца чемпионата.
Жоану удалось договориться с Ducati – и с 2020-го он выступал за итальянскую марку – сначала в составе Avintia, а потом за Pramac, где получил байк заводской спецификации.
За карьеру 33-летний гонщик восемь раз стартовал с поула и заработал 19 призовых кубков, но так и не одержал ни одной победы.
По ходу недавнего Гран При Австрии стало известно о начале сотрудничества Зарко с Honda. Точнее, о продолжении – в конце 2019-го он на три этапа подменял в LCR травмированного Такааки Накагами, а с будущего года начнет полноценные выступления за эту команду.
Такое развитие событий не стало сюрпризом после того, как двумя неделями раньше стало известно, что Алекс Ринс уходит из LCR в заводскую Yamaha.
Нынешний контракт Жоана заключен напрямую с Honda и рассчитан на два года с опционом на третий. В Ducati гонщику готовы были предложить только один год в MotoGP с последующим переходом в Супербайк с 2025-го.
Жоан Зарко, Pramac Racing
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Сама Honda еще не сделала официального объявления, но гонщик все рассказал о своем переходе в эфире Canal+.
«На два года я стану частью их клана, – объяснил Жоан. – Мы с LCR знакомы по трем совместным гонкам, и мне приятно будет встретиться снова. Это случится через шесть месяцев, а пока я нацелен на максимально успешное завершение нынешнего чемпионата с Pramac.
Чтобы принять решение о переходе, мне потребовалось какое-то время. Непросто уйти от производителя, который все время выигрывает, в проект, где надо серьезно улучшать мотоцикл. Но это интересно.
К тому же, учитывая нынешнее состояние моей карьеры, не так и плохо гарантировать себе еще два сезона выступлений».
Honda сейчас является слабейшим производителем в MotoGP, ее гонщики обычно с большим трудом доезжают до десятки лидеров. Единственным исключением стала неожиданная победа Алекса Ринса в Остине.
О том, кто займет место Зарко в Pramac, говорить пока сложно. Ducati недавно поставила Марко Бедзекки ультиматум: тот должен сменить команду и отказаться от VR46, если хочет и дальше выступать на мотоцикле последней спецификации.
Однако нынешний босс Валентино Росси нацелен удержать гонщика. Сам Бедзекки признался репортерам, что уже принял решение о будущем – и озвучит его в ближайшие дни.
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Австрии
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Австрии Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Австрии
Стартовая решетка Гран При Австрии MotoGP
Стартовая решетка Гран При Австрии MotoGP Стартовая решетка Гран При Австрии MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Австрии MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Австрии MotoGP Стартовая решетка спринта Гран При Австрии MotoGP
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Великобритании
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Великобритании Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Великобритании
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