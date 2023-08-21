Зарко покинет Pramac и с 2024 года станет выступать в MotoGP за LCR Honda

В прошлом десятилетии Жоана Зарко называли одной из главных восходящих звезд в мотогонках. Спортсмен из Канн дважды стал чемпионом в Moto2, а в премьер-классе уже на пятом Гран При покорил подиум, выступая за Tech3 Yamaha.

Но в сезоне-2019 команда француза решила сменить производителя и стала сателлитом KTM. Отношения Зарко с австрийцами не сложилась – и он разорвал сотрудничество, не дожидаясь конца чемпионата.

Жоану удалось договориться с Ducati – и с 2020-го он выступал за итальянскую марку – сначала в составе Avintia, а потом за Pramac, где получил байк заводской спецификации.

За карьеру 33-летний гонщик восемь раз стартовал с поула и заработал 19 призовых кубков, но так и не одержал ни одной победы.

По ходу недавнего Гран При Австрии стало известно о начале сотрудничества Зарко с Honda. Точнее, о продолжении – в конце 2019-го он на три этапа подменял в LCR травмированного Такааки Накагами, а с будущего года начнет полноценные выступления за эту команду.

Такое развитие событий не стало сюрпризом после того, как двумя неделями раньше стало известно, что Алекс Ринс уходит из LCR в заводскую Yamaha.

Нынешний контракт Жоана заключен напрямую с Honda и рассчитан на два года с опционом на третий. В Ducati гонщику готовы были предложить только один год в MotoGP с последующим переходом в Супербайк с 2025-го.

Жоан Зарко, Pramac Racing Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Сама Honda еще не сделала официального объявления, но гонщик все рассказал о своем переходе в эфире Canal+.

«На два года я стану частью их клана, – объяснил Жоан. – Мы с LCR знакомы по трем совместным гонкам, и мне приятно будет встретиться снова. Это случится через шесть месяцев, а пока я нацелен на максимально успешное завершение нынешнего чемпионата с Pramac.

Чтобы принять решение о переходе, мне потребовалось какое-то время. Непросто уйти от производителя, который все время выигрывает, в проект, где надо серьезно улучшать мотоцикл. Но это интересно.

К тому же, учитывая нынешнее состояние моей карьеры, не так и плохо гарантировать себе еще два сезона выступлений».

Honda сейчас является слабейшим производителем в MotoGP, ее гонщики обычно с большим трудом доезжают до десятки лидеров. Единственным исключением стала неожиданная победа Алекса Ринса в Остине.

О том, кто займет место Зарко в Pramac, говорить пока сложно. Ducati недавно поставила Марко Бедзекки ультиматум: тот должен сменить команду и отказаться от VR46, если хочет и дальше выступать на мотоцикле последней спецификации.

Однако нынешний босс Валентино Росси нацелен удержать гонщика. Сам Бедзекки признался репортерам, что уже принял решение о будущем – и озвучит его в ближайшие дни.