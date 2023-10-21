Зарко одержал дебютную победу в MotoGP после драмы его напарника Мартина

Сюжет гонки на трассе «Филлип-Айленд» – из-за опасений синоптиков ее перенесли на субботу – получился простым и захватывающим одновременно.

С поула стартовал Хорхе Мартин. После недавнего падения в Индонезии претенденту на титул было крайне важно не упустить еще один шанс – и поначалу все развивалось по сценарию испанца.

Он уехал от преследователей – в какрй-то момент отрыв достиг почти трех секунд, – а те боролись в плотной группе, дополнительно теряя на этом время.

Однако чем ближе был финиш, тем хуже работала мягкая задняя шина на Ducati Мартина. Его преимущество стало таять. Тем временем вниманием болельщиков завладел другой гонщик Pramac Жоан Зарко. К началу 22-го круга француз был лишь пятым, но смог добавить в темпе.

Последовательно опередив лидера сезона Франческо Баньяю, невесть как оказавшегося в этой группе Фабио Ди Джаннантонио и Брэда Биндера, к 26-му и предпоследнему кругу Зарко стал вторым.

А на 27-м стало ясно, что у Мартина нет шансов удержаться впереди.

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images Впереди Жоан Зарко, Pramac Racing (№5), Хорхе Мартин, Pramac Racing (№89)

Соперники накатили на Хорхе и всего за круг оттеснили на пятое место. Для Pramac утешением стал лишь тот факт, что сильнейшим стал другой ее гонщик. Жоан Зарко поднялся на вершину подиума впервые за 120 гонок в премьер-классе.

Француз ничего не выигрывал с 2016 года, когда стал чемпионом в Moto2 .

«В это сложно поверить, – признался он. – Я всеми силами старался беречь заднюю шину. Когда, к моему удивлению, темп Мартина стал падать, я понял, что сегодня что-то может получиться.

После стольких гонок и стольких попыток в испытываю сейчас невероятные эмоции. Мне нужно просто справиться с этим и хорошенько повеселиться сегодня вечером».

Баньяя наилучшим образом использовал ситуацию себе на пользу и заработал очки за второе место, доведя отрыв от Хорхе Мартина до 27 баллов.

Ди Джаннантонио заработал первый в карьере призовой кубок. Стоит напомнить, что команда Gresini не стала продлевать контракт с итальянцем, чтобы взять Марка Маркеса, и продолжение карьеры «Диджи» в MotoGP сейчас вызывает большие вопросы.

Сам Маркес в какой-то момент ехал пятым, но тоже потерял темп в концовке из-за мягкой задней шины и завершил дистанцию лишь 15-м.

В воскресенье участников Гран При Австралии еще ждет спринт – организаторы снова скорректировали расписание и перенесли его старт на 5 утра по московскому времени.

Результаты Гран При Австралии MotoGP (27 кругов)

Поз. Гонщик / Команда Мотоцикл Время / Отст. 1 Жоан Зарко Pramac Racing 40'39.446 2 Франческо Баньяя Ducati Team +0.201 40'39.647 3 Фабил Ди Джаннантонио Gresini Racing +0.477 40'39.923 4 Брэд Биндер Red Bull KTM Factory Racing +0.816 40'40.262 5 Хорхе Мартин Pramac Racing +1.008 40'40.454 6 Марко Бедзекки Team VR46 +8.827 40'48.273 7 Джек Миллер Red Bull KTM Factory Racing +9.283 40'48.729 8 Алеш Эспаргаро Aprilia Racing Team +9.387 40'48.833 9 Алекс Маркес Gresini Racing +9.696 40'49.142 10 Энеа Бастьянини Ducati Team +12.523 40'51.969 11 Маверик Виньялес Aprilia Racing Team +13.992 40'53.438 12 Лука Марини Team VR46 +17.078 40'56.524 13 Мигель Оливейра RNF Racing +19.443 40'58.889 14 Фабио Куартараро Yamaha Factory Racing +20.949 41'00.395 15 Марк Маркес Repsol Honda Team +21.118 41'00.564 16 Рауль Фернандес RNF Racing +32.538 41'11.984 17 Франко Морбиделли Yamaha Factory Racing +37.663 41'17.109 18 Пол Эспаргаро Tech 3 +37.668 41'17.114 19 Такааки Накагами Team LCR +37.758 41'17.204 Аугусто Фернандес Tech 3 +15 кругов Хоан Мир Repsol Honda Team +17 кругов