MotoGP Гран При Австралии
Отчет о гонке

Зарко одержал дебютную победу в MotoGP после драмы его напарника Мартина

Развязка Гран При Австралии принесла команде Pramac прямо противоположные эмоции – один ее гонщик упустил столь важную победу, зато другой наконец-то стал сильнейшим после 120 стартов в премьер-классе

Джейми Кляйн
Автор Джейми Кляйн
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Победитель гонки Жоан Зарко, Pramac Racing

Сюжет гонки на трассе «Филлип-Айленд» – из-за опасений синоптиков ее перенесли на субботу – получился простым и захватывающим одновременно. 

С поула стартовал Хорхе Мартин. После недавнего падения в Индонезии претенденту на титул было крайне важно не упустить еще один шанс – и поначалу все развивалось по сценарию испанца. 

Он уехал от преследователей – в какрй-то момент отрыв достиг почти трех секунд, – а те боролись в плотной группе, дополнительно теряя на этом время. 

Однако чем ближе был финиш, тем хуже работала мягкая задняя шина на Ducati Мартина. Его преимущество стало таять. Тем временем вниманием болельщиков завладел другой гонщик Pramac Жоан Зарко. К началу 22-го круга француз был лишь пятым, но смог добавить в темпе. 

Последовательно опередив лидера сезона Франческо Баньяю, невесть как оказавшегося в этой группе Фабио Ди Джаннантонио и Брэда Биндера, к 26-му и предпоследнему кругу Зарко стал вторым. 

А на 27-м стало ясно, что у Мартина нет шансов удержаться впереди. 

Впереди Жоан Зарко, Pramac Racing (№5), Хорхе Мартин, Pramac Racing (№89)

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Впереди Жоан Зарко, Pramac Racing (№5), Хорхе Мартин, Pramac Racing (№89)

Соперники накатили на Хорхе и всего за круг оттеснили на пятое место. Для Pramac утешением стал лишь тот факт, что сильнейшим стал другой ее гонщик. Жоан Зарко поднялся на вершину подиума впервые за 120 гонок в премьер-классе. 

Француз ничего не выигрывал с 2016 года, когда стал чемпионом в Moto2 . 

«В это сложно поверить, – признался он. – Я всеми силами старался беречь заднюю шину. Когда, к моему удивлению, темп Мартина стал падать, я понял, что сегодня что-то может получиться.

После стольких гонок и стольких попыток в испытываю сейчас невероятные эмоции. Мне нужно просто справиться с этим и хорошенько повеселиться сегодня вечером».

Баньяя наилучшим образом использовал ситуацию себе на пользу и заработал очки за второе место, доведя отрыв от Хорхе Мартина до 27 баллов. 

Ди Джаннантонио заработал первый в карьере призовой кубок. Стоит напомнить, что команда Gresini не стала продлевать контракт с итальянцем, чтобы взять Марка Маркеса, и продолжение карьеры «Диджи» в MotoGP сейчас вызывает большие вопросы. 

Сам Маркес в какой-то момент ехал пятым, но тоже потерял темп в концовке из-за мягкой задней шины и завершил дистанцию лишь 15-м.

В воскресенье участников Гран При Австралии еще ждет спринт – организаторы снова скорректировали расписание и перенесли его старт на 5 утра по московскому времени.  

Результаты Гран При Австралии MotoGP (27 кругов)

Поз. Гонщик / Команда Время / Отст.
1 France Жоан ЗаркоPramac Racing

40'39.446
2 Italy Франческо БаньяяDucati Team

+0.201

40'39.647
3 Italy Фабил Ди ДжаннантониоGresini Racing

+0.477

40'39.923
4 South Africa Брэд БиндерRed Bull KTM Factory Racing

+0.816

40'40.262
5 Spain Хорхе МартинPramac Racing

+1.008

40'40.454
6 Italy Марко БедзеккиTeam VR46

+8.827

40'48.273
7 Australia Джек МиллерRed Bull KTM Factory Racing

+9.283

40'48.729
8 Spain Алеш ЭспаргароAprilia Racing Team

+9.387

40'48.833
9 Spain Алекс МаркесGresini Racing

+9.696

40'49.142
10 Italy Энеа БастьяниниDucati Team

+12.523

40'51.969
11 Spain Маверик ВиньялесAprilia Racing Team

+13.992

40'53.438
12 Italy Лука МариниTeam VR46

+17.078

40'56.524
13 Portugal Мигель ОливейраRNF Racing

+19.443

40'58.889
14 France Фабио КуартарароYamaha Factory Racing

+20.949

41'00.395
15 Spain Марк МаркесRepsol Honda Team

+21.118

41'00.564
16 Spain Рауль ФернандесRNF Racing

+32.538

41'11.984
17 Italy Франко МорбиделлиYamaha Factory Racing

+37.663

41'17.109
18 Spain Пол ЭспаргароTech 3

+37.668

41'17.114
19 JapanТакааки НакагамиTeam LCR

+37.758

41'17.204
  Spain Аугусто ФернандесTech 3

+15 кругов

 
  Spain Хоан МирRepsol Honda Team

+17 кругов

 
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