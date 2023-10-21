Зарко одержал дебютную победу в MotoGP после драмы его напарника Мартина
Развязка Гран При Австралии принесла команде Pramac прямо противоположные эмоции – один ее гонщик упустил столь важную победу, зато другой наконец-то стал сильнейшим после 120 стартов в премьер-классе
Сюжет гонки на трассе «Филлип-Айленд» – из-за опасений синоптиков ее перенесли на субботу – получился простым и захватывающим одновременно.
С поула стартовал Хорхе Мартин. После недавнего падения в Индонезии претенденту на титул было крайне важно не упустить еще один шанс – и поначалу все развивалось по сценарию испанца.
Он уехал от преследователей – в какрй-то момент отрыв достиг почти трех секунд, – а те боролись в плотной группе, дополнительно теряя на этом время.
Однако чем ближе был финиш, тем хуже работала мягкая задняя шина на Ducati Мартина. Его преимущество стало таять. Тем временем вниманием болельщиков завладел другой гонщик Pramac Жоан Зарко. К началу 22-го круга француз был лишь пятым, но смог добавить в темпе.
Последовательно опередив лидера сезона Франческо Баньяю, невесть как оказавшегося в этой группе Фабио Ди Джаннантонио и Брэда Биндера, к 26-му и предпоследнему кругу Зарко стал вторым.
А на 27-м стало ясно, что у Мартина нет шансов удержаться впереди.
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Впереди Жоан Зарко, Pramac Racing (№5), Хорхе Мартин, Pramac Racing (№89)
Соперники накатили на Хорхе и всего за круг оттеснили на пятое место. Для Pramac утешением стал лишь тот факт, что сильнейшим стал другой ее гонщик. Жоан Зарко поднялся на вершину подиума впервые за 120 гонок в премьер-классе.
Француз ничего не выигрывал с 2016 года, когда стал чемпионом в Moto2 .
«В это сложно поверить, – признался он. – Я всеми силами старался беречь заднюю шину. Когда, к моему удивлению, темп Мартина стал падать, я понял, что сегодня что-то может получиться.
После стольких гонок и стольких попыток в испытываю сейчас невероятные эмоции. Мне нужно просто справиться с этим и хорошенько повеселиться сегодня вечером».
Баньяя наилучшим образом использовал ситуацию себе на пользу и заработал очки за второе место, доведя отрыв от Хорхе Мартина до 27 баллов.
Ди Джаннантонио заработал первый в карьере призовой кубок. Стоит напомнить, что команда Gresini не стала продлевать контракт с итальянцем, чтобы взять Марка Маркеса, и продолжение карьеры «Диджи» в MotoGP сейчас вызывает большие вопросы.
Сам Маркес в какой-то момент ехал пятым, но тоже потерял темп в концовке из-за мягкой задней шины и завершил дистанцию лишь 15-м.
В воскресенье участников Гран При Австралии еще ждет спринт – организаторы снова скорректировали расписание и перенесли его старт на 5 утра по московскому времени.
Результаты Гран При Австралии MotoGP (27 кругов)
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Индонезии
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Индонезии Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Индонезии
Стартовая решетка Гран При Индонезии MotoGP
Стартовая решетка Гран При Индонезии MotoGP Стартовая решетка Гран При Индонезии MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Индонезии MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Индонезии MotoGP Стартовая решетка спринта Гран При Индонезии MotoGP
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Японии
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Японии Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Японии
Мартин выиграл спринт MotoGP на «Мотеги» и подобрался к Баньяе по очкам
Мартин выиграл спринт MotoGP на «Мотеги» и подобрался к Баньяе по очкам Мартин выиграл спринт MotoGP на «Мотеги» и подобрался к Баньяе по очкам
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Индии
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Индии Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Индии
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Стартовая решетка спринта Гран При США
Стартовая решетка спринта Гран При США Стартовая решетка спринта Гран При США
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