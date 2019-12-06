Зарко объявил о контракте с Avintia

После увольнения этим летом из KTM и нескольких гонок за LCR Honda Жоан Зарко остался без места в пелотоне премьер-класса на 2020-й. Однако Ducati смогла договориться с французским гонщиком о выступлениях за Avintia в предстоящем сезоне.

Этот процесс потребовал нескольких действий. Для начала Карел Абрагам внезапно объявил об уходе из MotoGP, несмотря на действующий контракт, а после Ducati гарантировала Avintia техническую поддержку и дополнительные инвестиции в 2020 году.

Изначально двукратный чемпион Moto2 отрицал интерес к выступлениям в составе сателлита, говоря, что Avintia не входит в число топ-команд.

Однако переговоры, состоявшиеся по ходу тестов в Валенсии, показали, что итальянцы всерьез настроены договориться с Жоаном.

«Факт в том, что [генеральный менеджер Ducati] Луиджи Далл'Инья убеждал меня – я могу довериться им и подписать контракт с Avintia на следующий год, – рассказал гонщик в интервью Moto Journal. – Но я все же продолжал сомневаться в возможностях команды, потому поехал к моему бывшему старшему механику Массимо Бранкини.

Он сказал, что я могу верить Луиджи, что тот обязательно найдет для меня классного старшего механика».

Зарко добавил, что в итоге заключил контракт не с Avintia, а напрямую с Ducati – и всерьез рассчитывает уже в 2021-м оказаться в заводской команде.

«Я изначально не собирался договариваться с Avintia, но Ducati – другое дело, – объяснил он. – Моя задача на будущий сезон – финишировать никак не ниже десятого места, а лучше в первой семерке, и при этом к 2021-му интегрироваться в официальную команду».

Ожидается, что официальное объявление о контракте Зарко состоится еще до конца этой недели.