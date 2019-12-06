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MotoGP / Новость

Зарко объявил о контракте с Avintia

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Зарко объявил о контракте с Avintia
Автор:
6 дек. 2019 г., 11:06

Гонщик MotoGP рассказал изданию Moto Journal, что договорился о выступлениях в сезоне-2020 в составе сателлита Ducati.

После увольнения этим летом из KTM и нескольких гонок за LCR Honda Жоан Зарко остался без места в пелотоне премьер-класса на 2020-й. Однако Ducati смогла договориться с французским гонщиком о выступлениях за Avintia в предстоящем сезоне.

Этот процесс потребовал нескольких действий. Для начала Карел Абрагам внезапно объявил об уходе из MotoGP, несмотря на действующий контракт, а после Ducati гарантировала Avintia техническую поддержку и дополнительные инвестиции в 2020 году. 

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Изначально двукратный чемпион Moto2 отрицал интерес к выступлениям в составе сателлита, говоря, что Avintia не входит в число топ-команд. 

Однако переговоры, состоявшиеся по ходу тестов в Валенсии, показали, что итальянцы всерьез настроены договориться с Жоаном.

«Факт в том, что [генеральный менеджер Ducati] Луиджи Далл'Инья убеждал меня – я могу довериться им и подписать контракт с Avintia на следующий год, – рассказал гонщик в интервью Moto Journal. – Но я все же продолжал сомневаться в возможностях команды, потому поехал к моему бывшему старшему механику Массимо Бранкини. 

Он сказал, что я могу верить Луиджи, что тот обязательно найдет для меня классного старшего механика». 

Зарко добавил, что в итоге заключил контракт не с Avintia, а напрямую с Ducati – и всерьез рассчитывает уже в 2021-м оказаться в заводской команде. 

«Я изначально не собирался договариваться с Avintia, но Ducati – другое дело, – объяснил он. – Моя задача на будущий сезон – финишировать никак не ниже десятого места, а лучше в первой семерке, и при этом к 2021-му интегрироваться в официальную команду». 

Ожидается, что официальное объявление о контракте Зарко состоится еще до конца этой недели. 

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Жоан Зарко
Команды Avintia Racing
Автор Льюис Дункан

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