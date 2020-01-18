Зарко: Мог потерять все, но об уходе из KTM не жалею

В 2019 году Жоан Зарко неожиданно лишился места в MotoGP: после перехода в KTM француз оказался небоеспособен, списывая это на неудобный для него мотоцикл. Уже в августе Зарко досрочно разорвал двухлетний контракт с австрийской командой, решив покинуть ее в конце 2019 года. Вместо этого KTM уволила его еще по ходу сезона.

Зарко смог вернуться на один этап в составе LCR Honda, и надеялся попасть в заводскую команду японского производителя на место Хорхе Лоренсо, но ему этого не удалось. По словам самого гонщика, ему не стоило даже переходить в KTM.

«Я ни о чем не жалею, – заверил француз в интервью Motorsprint. – Но должен сказать, что переход в KTM был не моей личной идеей. Мой бывший менеджер выступал за этот переход, а я ему доверял. Может, излишнее доверие привело к неверному решению.

У меня был двухлетний контракт, но с такими результатами я не мог продолжать выступления. Я мог потерять все, но предпочел рискнуть с вероятностью вообще лишиться места в гонках. Я не могу радоваться тому, что мне просто платят деньги».

В итоге Зарко подписал контракт с Avintia Ducati, с расчетом позже пробиться в заводскую команду итальянцев.

«У меня реалистичная цель на 2020 год, – заверил француз. – Я хочу попасть в топ-10, а потом прогрессировать. Если добьюсь этого, то снова смогу попасть в заводскую команду. Но на этот раз в ту, чей байк способен выигрывать гонки».