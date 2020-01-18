Главные события
Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Мероприятие окончено
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Сантьяго
17 янв.
-
18 янв.
Квалификация через
00 Часов
:
26 Минут
:
30 Секунд
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Монте-Карло
22 янв.
-
26 янв.
Шейкдаун через
4 дня
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Швеция
13 февр.
-
16 февр.
Следующее событие через
25 дней
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Бахрейн
12 дек.
-
14 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Интерлагос
Билеты
22 февр.
-
23 февр.
Следующее событие через
34 дня
Перейти к полному расписанию
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
53 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
60 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
MotoGP / Новость

Зарко: Мог потерять все, но об уходе из KTM не жалею

Поделились
Комментарии
Зарко: Мог потерять все, но об уходе из KTM не жалею
Автор:
, редактор
18 янв. 2020 г., 14:19

Французский мотогонщик составил план по возвращению в заводскую команду.

В 2019 году Жоан Зарко неожиданно лишился места в MotoGP: после перехода в KTM француз оказался небоеспособен, списывая это на неудобный для него мотоцикл. Уже в августе Зарко досрочно разорвал двухлетний контракт с австрийской командой, решив покинуть ее в конце 2019 года. Вместо этого KTM уволила его еще по ходу сезона. 

Зарко смог вернуться на один этап в составе LCR Honda, и надеялся попасть в заводскую команду японского производителя на место Хорхе Лоренсо, но ему этого не удалось. По словам самого гонщика, ему не стоило даже переходить в KTM.

«Я ни о чем не жалею, – заверил француз в интервью Motorsprint. – Но должен сказать, что переход в KTM был не моей личной идеей. Мой бывший менеджер выступал за этот переход, а я ему доверял. Может, излишнее доверие привело к неверному решению.

У меня был двухлетний контракт, но с такими результатами я не мог продолжать выступления. Я мог потерять все, но предпочел рискнуть с вероятностью вообще лишиться места в гонках. Я не могу радоваться тому, что мне просто платят деньги».

В итоге Зарко подписал контракт с Avintia Ducati, с расчетом позже пробиться в заводскую команду итальянцев.

«У меня реалистичная цель на 2020 год, – заверил француз. – Я хочу попасть в топ-10, а потом прогрессировать. Если добьюсь этого, то снова смогу попасть в заводскую команду. Но на этот раз в ту, чей байк способен выигрывать гонки».

Читайте также:

Следующая новость
Yamaha представит новый мотоцикл 6 февраля

Предыдущая новость

Yamaha представит новый мотоцикл 6 февраля
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Жоан Зарко
Автор Иван Матушкин

MotoGP Следующая сессия

Гран При Катара

Гран При Катара

5 мар. - 8 мар.

Самое читаемое

1
Формула 1

«Я вижу пилота насквозь через 20 минут. Но не Макса». Марко об уникальности Ферстаппена и не только

2
Формула 1

Хорнер: Интересно, как долго Хэмилтон продержится против Ферстаппена и Леклера

3
24 часа Ле-Мана

Ford против Ferrari: правдивая история главных героев фильма и его главной гонки

4
Дакар

«Дакар 2020»: азиатские пески, самый старый победитель и триумф КамАЗа

5
Формула E

Вернь про Хэмилтона и Алонсо: Боятся проиграть неизвестным парням в Формуле Е

Самое важное:

Зарко: Мог потерять все, но об уходе из KTM не жалею
MGP

Зарко: Мог потерять все, но об уходе из KTM не жалею

Yamaha представит новый мотоцикл 6 февраля
MGP

Yamaha представит новый мотоцикл 6 февраля

Босс Honda о Маркесах: Алекс не будет отвлекать Марка
MGP

Босс Honda о Маркесах: Алекс не будет отвлекать Марка

Алекс Маркес получит дополнительные тренировки на байке Honda
MGP

Алекс Маркес получит дополнительные тренировки на байке Honda

Бьяджи вернется в MotoGP? Директор Aprilia назвал его заменой Янноне
MGP

Бьяджи вернется в MotoGP? Директор Aprilia назвал его заменой Янноне

Расписание

MotoGP
  • MotoGP
  • WEC
  • Формула 1
Билеты
Партнер проекта
5 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
16 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
14 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.