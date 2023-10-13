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«Заднице досталось, зато руки целы». Бедзекки поехал в MotoGP после операции и упал

Гонщик VR46 Ducati принял участие в тренировках Гран При Индонезии спустя всего несколько дней после перелома ключицы – и вновь попал в неприятности

Льюис Дункан
Автор:
Мотоцикл Марко Бедзекки, VR46 Racing Team, после аварии

Марко Бедзекки, который занимает третье место в общем зачете премьер-класса, в минувшее воскресенье неудачно упал с кроссового мотоцикла во время тренировок на «Гоночном ранчо» Валентино Росси. Медики диагностировали у него перелом правой ключицы и сделали операцию

Вопреки прогнозам, Бедзекки не только приехал на индонезийский остров Ломбок, где в этот уик-энд проходит очередной Гран При, но и получил в пятницу утром разрешение выступать в соревнованиях, после чего принял участие в тренировках на трассе «Мандалика». 

Первая же из них закончилась для гонщика новым падением. 

«Испугался ли я? Нет, – рассказал он репортерам. – Но пришлось скользить по асфальту на заднице, чтобы поберечь руки. Так что я ее немного подпалил. 

К счастью, мне удалось оказаться в гравии, где все было уже не так опасно». 

Марко добавил, что по ходу заездов боль в правой руке была даже слабее, чем он ожидал – однако в сравнении с недавним падением в Мизано ситуация оказалась более сложной. 

«Если получится успешно продолжить уик-энд, шампанское станет лучшим болеутоляющим», – улыбнулся он. 

Во второй тренировке Гран При Индонезии Бедзекки подтвердил свою скорость третьим результатом.

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Фото: Motorsport.com Индонезия

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