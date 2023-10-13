«Заднице досталось, зато руки целы». Бедзекки поехал в MotoGP после операции и упал

Марко Бедзекки, который занимает третье место в общем зачете премьер-класса, в минувшее воскресенье неудачно упал с кроссового мотоцикла во время тренировок на «Гоночном ранчо» Валентино Росси. Медики диагностировали у него перелом правой ключицы и сделали операцию.

Вопреки прогнозам, Бедзекки не только приехал на индонезийский остров Ломбок, где в этот уик-энд проходит очередной Гран При, но и получил в пятницу утром разрешение выступать в соревнованиях, после чего принял участие в тренировках на трассе «Мандалика».

Первая же из них закончилась для гонщика новым падением.

«Испугался ли я? Нет, – рассказал он репортерам. – Но пришлось скользить по асфальту на заднице, чтобы поберечь руки. Так что я ее немного подпалил.

К счастью, мне удалось оказаться в гравии, где все было уже не так опасно».

Марко добавил, что по ходу заездов боль в правой руке была даже слабее, чем он ожидал – однако в сравнении с недавним падением в Мизано ситуация оказалась более сложной.

«Если получится успешно продолжить уик-энд, шампанское станет лучшим болеутоляющим», – улыбнулся он.

Во второй тренировке Гран При Индонезии Бедзекки подтвердил свою скорость третьим результатом.

Марко Бедзекки, Mooney VR46 Racing Фото: Motorsport.com Индонезия