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MotoGP / Гран При Великобритании Новости

За Yamaha в MotoGP поедет Диксон. Не тот, который из IndyCar

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Японцы официально подтвердили Motorsport.com перестановки в составе своих команд после увольнения Маверика Виньялеса

За Yamaha в MotoGP поедет Диксон. Не тот, который из IndyCar

В пятницу утром Yamaha объявила о досрочном увольнении Маверика Виньялеса. О том, что он не сможет выступить на ближайшем этапе в Сильверстоуне, уже было известно ранее – а теперь были анонсированы те замены, которые произойдут в составе заводского коллектива и сателлитов.

Во-первых, официально подтвердилась уже известная нашим читателям информация, что место Маверика в фирменной команде на британском Гран При займет Кэл Кратчлоу. 

Ранее 35-летний гонщик уже провел одну гонку за сателлита SRT, подменяя Франко Морбиделли – тому в июне сделали операцию на колене.

Примечательно, что главой бригады Кратчлоу на домашнем этапе будет на Эстебан Гарсия, работавший с Виньялесом, а знакомый Кэлу по тестовой бригаде Сильвано Гальбузера.

Британец будет выступать за заводскую команду впервые после стартов в 2014 году за Ducati.

При этом, так как Морбиделли пока продолжает реабилитацию, Yamaha потребовался еще один гонщик для SRT. Выбор пал на участника Moto2 Джейка Диксона – пилоту IndyCar Скотту Диксону он приходится лишь однофамильцем.

25-летний британец проводит в Moto2 уже третий сезон, но пока ни разу не поднимался там на подиум. В нынешнем сезоне он занимает только 19-е место в общем зачете.

О том, кто выступит за Yamaha в последующих Гран При, пока неизвестно.

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Джейк Диксон, Petronas Sprinta Racing

Джейк Диксон, Petronas Sprinta Racing

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

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Yamaha уволила Виньялеса, не дожидаясь конца сезона

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Yamaha уволила Виньялеса, не дожидаясь конца сезона
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