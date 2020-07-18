Яркое начало. Аварии первой квалификации сезона MotoGP
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Далеко не все участники субботней сессии Гран При Испании смогли закончить квалификацию так, как рассчитывали
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Вице-чемпион мира трех последних лет Андреа Довициозо уронил байк в решающей попытке:
В первом сегменте на асфальте оказался Алекс Ринс. Он все же прошел дальше и под клетчатым флагом упал еще раз:
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Гран При Испании
|Сессия
|Квалификация 2
|Местонахождение
|Херес
|Пилоты
|Андреа Довициозо В Магазин , Алекс Ринс
|Автор
|Александр Кабановский
Яркое начало. Аварии первой квалификации сезона MotoGP
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