Яркое начало. Аварии первой квалификации сезона MotoGP

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Вице-чемпион мира трех последних лет Андреа Довициозо уронил байк в решающей попытке:

В первом сегменте на асфальте оказался Алекс Ринс. Он все же прошел дальше и под клетчатым флагом упал еще раз: