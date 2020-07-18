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MotoGP / Гран При Испании / Новость

Яркое начало. Аварии первой квалификации сезона MotoGP

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Яркое начало. Аварии первой квалификации сезона MotoGP
Автор:
, Ответственный редактор
18 июл. 2020 г., 13:22

Далеко не все участники субботней сессии Гран При Испании смогли закончить квалификацию так, как рассчитывали

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Испании
Сессия Квалификация 2
Местонахождение Херес
Пилоты Андреа Довициозо В Магазин , Алекс Ринс
Автор Александр Кабановский

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