Янноне вернется в Aprilia. Но пока только тренером

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Итальянский мотогонщик Андреа Янноне вместе с ветераном Максом Бьяджи и тест-пилотом Лоренсо Сальвадори 8 мая проведет на трассе в Мизано мастер-класс для избранных клиентов Aprilia. В тестах будут участвовать супербайки RSV4, всего планируется четыре заезда по 20 минут каждый.

Напомним, что Янноне в начале 2020 года был отстранен от профессиональных мотогонок из-за положительной допинг-пробы. Гонщик так и не признал умышленного употребления запрещенного препарата, заявив, что он попал в его организм случайно, вероятнее всего вместе с пищей.

Так или иначе, Янноне отстранен от гонок до декабря 2023 года, однако, судя по этой новости, сохраняет контакты с Aprilia. Ранее он не раз заявлял, что не планирует пока отказываться от профессиональной гоночной карьеры и намерен вернуться в MotoGP. На фоне разговоров о том, что Aprilia не спешит продлевать контракт с Алешом Эспаргаро, это уже не кажется невозможным.