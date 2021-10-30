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MotoGP Новости

Янноне так и не смог найти альтернативу мотогонкам

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Дисквалифицированный гонщик продолжает тренировки и все еще надеется на возвращение

Янноне так и не смог найти альтернативу мотогонкам

Андреа Янноне является очень редким примером гонщика, которого дисквалифицировали за допинг. Сначала мотоциклетная федерация отстранила его на 18 месяцев, а затем, при апелляции, на которую подал сам Янноне,уже ВАДА лишила его права участвовать в спортивных состязаниях на четыре года.

Сам итальянец настаивал на то, что запрещенное вещество попало в его организм случайно вместе с едой из ресторана в Малайзии, однако ему не поверили. Корреспондент Corriere della Sera встретил Янноне спустя два года после того, как он перестал выступать в MotoGP, на съемках итальянской версии шоу «Танцы со звездами», в котором Янноне принимает участие.

«Танцы, конечно, являются интересным опытом, но моя жизнь все также связана с мотоциклами, – пожаловался Янноне. – Более того, танцы даются мне гораздо труднее, так как я не знаю движений, а на подготовку дается всего пара дней. Что же, к скорости мне не привыкать.

Я очень тоскую, я и не знал, что могу так переживать. И чем больше я пробую что-то новое, тем хуже я себя чувствую, хотя должно быть наоборот. С каждым днем я все больше скучаю по байкам.

Я обязательно вернусь в гонки. В противном случае я бы уже занялся чем-то другим, пошел бы в тренеры, например. Но я чувствую потребность вернуться в седло. Я не прекращал тренироваться, как минимум пару раз в месяц я выезжаю на тренировки на мотоцикле.

Изменить прошлое я уже не могу, но я никогда не жульничал с тестами на допинг, у меня чистая совесть. Мне хочется смотреть гонки MotoGP, но трудно это делать, так как я сразу начинаю переживать. Я же могу так туда никогда и не вернуться».

Свою единственную победу в MotoGP Янноне одержал в Австрии в 2016 году за заводскую команду Ducati. Позже он перешел в Suzuki, а на допинге попался, выступая за Aprilia.

«Моей любимой маркой остается Ducati, – заявил Янноне. – Я был подстрелен дважды, первый раз когда покинул Ducati, второй – когда меня дисквалифицировали. Это два самых трудных момента в моей жизни. Да, в этом сезоне Куартараро на Yamaha был очень хорош, и он заслужил свой титул. Но лучший мотоцикл сейчас у Ducati».

Следить за гонками MotoGP, которые проходят без Янноне в России вы можете в прямом эфире на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

Дополнительная информация: Маттео Нуньес

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