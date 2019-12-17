Янноне отмел обвинения в использовании допинга

Во вторник Международная мотоциклетная федерация опубликовала заявление о приостановке действия лицензии Андреа Янноне из-за позитивного результата допинг-теста. В пробе мочи, взятой на Гран При Малайзии, обнаружили вещество, попавшее в запрещенный список – его точное название не раскрывалось.

В своем инстаграме Янноне выступил с ответным заявлением, где заявил о собственной невиновности и намерении провести дополнительные анализы – по всей видимости, речь идет о вскрытии пробы Б.

«Я нисколько не переживаю и хочу заверить моих поклонников и Aprilia Racing – я готов к любым дополнительным исследованиям, – говорится в тексте. – Все происходящее сильно удивило меня, прежде всего потому, что я пока не получил никакого официального уведомления.

По ходу многих сезонов, а также и в этом году, меня проверяли множество раз. И результат, разумеется, всегда был отрицательным. Именно поэтому я абсолютно уверен в позитивном разрешении этой истории».

Отмечая, что он не получил официального уведомления от FIA, Янноне по сути обвинил чиновников федерации в нарушении антидопингового кодекса: один из его пунктов гласит, что в случае выявления нарушений FIM вправе публично объявлять об этом только после того, как официально известит самого нарушителя.

Команда Aprilia до настоящего времени никак не прокомментировала случившееся.

Если Янноне не сможет доказать свою невиновность, то будет отстранен от любых гонок на четыре года.