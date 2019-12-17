Главные события
WEC
R
WEC
Бахрейн
12 дек.
-
14 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Интерлагос
Билеты
21 февр.
-
23 февр.
Следующее событие через
65 дней
Перейти к полному расписанию
WTCR
R
WTCR
Макао
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WTCR
Сепанг
13 дек.
-
15 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Следующее событие через
18 дней
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Сантьяго
17 янв.
-
18 янв.
Следующее событие через
30 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Испания
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Австралия
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
MotoGP / Новость

Янноне отмел обвинения в использовании допинга

Поделились
Комментарии
Янноне отмел обвинения в использовании допинга
Автор:
, Редактор новостей
17 дек. 2019 г., 14:31

Гонщик Aprilia в MotoGP заявил, что готов к любым проверкам ради доказательства своей невиновновсти – и обвинил FIM в нарушении процедурных вопросов.

Во вторник Международная мотоциклетная федерация опубликовала заявление о приостановке действия лицензии Андреа Янноне из-за позитивного результата допинг-теста. В пробе мочи, взятой на Гран При Малайзии, обнаружили вещество, попавшее в запрещенный список – его точное название не раскрывалось.  

Читайте также:

В своем инстаграме Янноне выступил с ответным заявлением, где заявил о собственной невиновности и намерении провести дополнительные анализы – по всей видимости, речь идет о вскрытии пробы Б.

«Я нисколько не переживаю и хочу заверить моих поклонников и Aprilia Racing – я готов к любым дополнительным исследованиям, – говорится в тексте. – Все происходящее сильно удивило меня, прежде всего потому, что я пока не получил никакого официального уведомления. 

По ходу многих сезонов, а также и в этом году, меня проверяли множество раз. И результат, разумеется, всегда был отрицательным. Именно поэтому я абсолютно уверен в позитивном разрешении этой истории».

Отмечая, что он не получил официального уведомления от FIA, Янноне по сути обвинил чиновников федерации в нарушении антидопингового кодекса: один из его пунктов гласит, что в случае выявления нарушений FIM вправе публично объявлять об этом только после того, как официально известит самого нарушителя. 

Команда Aprilia до настоящего времени никак не прокомментировала случившееся. 

Если Янноне не сможет доказать свою невиновность, то будет отстранен от любых гонок на четыре года.

Следующая новость
У Янноне отозвали гоночную лицензию после позитивного допинг-теста

Предыдущая новость

У Янноне отозвали гоночную лицензию после позитивного допинг-теста
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Андреа Янноне В Магазин
Команды Aprilia Racing Team Gresini
Автор Валентин Хорунжий

MotoGP Следующая сессия

Гран При Валенсии

Гран При Валенсии

15 нояб. - 17 нояб.

Самое читаемое

1
Формула 1

Болельщики Ф1 выбрали самый драматичный момент года

2
Формула 1

Williams взяла на работу экс-юниора Red Bull Тиктума

3
Формула 3

Prema нашла замену Шварцману в Формуле 3

4
Формула 1

Феттель захотел поужинать с Гретой Тунберг

5
Формула 1

Дочь Экклстоуна ограбили на 66 миллионов долларов

Самое важное:

Янноне отмел обвинения в использовании допинга
MGP

Янноне отмел обвинения в использовании допинга

У Янноне отозвали гоночную лицензию после позитивного допинг-теста
MGP

У Янноне отозвали гоночную лицензию после позитивного допинг-теста

Куартараро: Сильнее всего меня сформировал Росси
MGP

Куартараро: Сильнее всего меня сформировал Росси

Я пропустил сезон MotoGP-2019. Что там вообще было?
MGP

Я пропустил сезон MotoGP-2019. Что там вообще было?

Yamaha не готова строить мотоцикл под Виньялеса
MGP

Yamaha не готова строить мотоцикл под Виньялеса

Расписание

WEC
Билеты
Партнер проекта
21 февр.
Билеты
18 мар.
Билеты
23 апр.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.