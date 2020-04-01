Янноне на 18 месяцев отстранили от гонок за употребление допинга
Гонщик Aprilia в MotoGP был признан виновным в нашушении антидопингового законодательства, хотя разбирательство и не установило в его действиях умысла
Итальянец, одержавший одну победу в Гран При, оказался в центре скандала минувшей зимой. Анализ,взятый у него после гонки в Малайзии, дал позитивный результат.
У Андреа отозвали лицензию на время разбирательства, а сам Янноне предоставил образцы волос для более детального исследования. Он настаивал на своей невиновности, говоря о попадании в организм запрещенных веществ с едой.
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Дисциплинарный суд FIM заслушал гонщика, учел его аргументы, но не счел их достаточными, чтобы признать того невиновным. Янноне установили наказание в виде отстранения от гонок на 18 месяцев. Правда, поскольку срок отсчитывается от даты публикации первых анализов, он истекает 16 июня 2021 года.
Янноне уже заявил, что будет оспаривать наказание в Международном спортивном арбитраже. Когда именно состоится его заседание, пока неизвестно.
Команда Aprilia еще не выступила с официальным заявлением, но есть основания полагать, что теперь она откажется от услуг Андреа. Ее глава Массимо Ривола ранее говорил, что в случае долгосрочного запрета на выступления контракт с гонщиком придется разорвать.
По всей видимости, место Янноне займет тест-пилот Бредли Смит. Впрочем, пока все равно нет понимания, когда возобновится сезон – формально первым этапом в календаре сейчас является Гран При Франции в середине мая.
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В составе Aprilia Андреа Янноне провел два последних года, перейдя из заводской Ducati. Его лучшим результатом стал финиш на шестом месте, также он однажды лидировал в гонке, но всего пару поворотов.
Когда гонки возобновятся, следить за ходом чемпионата мира без участия Янноне вы сможете на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».
Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Пилоты
|Андреа Янноне В Магазин
|Команды
|Aprilia Racing Team Gresini
|Автор
|Льюис Дункан
Янноне на 18 месяцев отстранили от гонок за употребление допинга
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