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MotoGP / Новость

Янноне: Меня поддержали только два гонщика

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Янноне: Меня поддержали только два гонщика
Автор:
30 апр. 2020 г., 02:45

Уличенный в использовании допинга участник чемпионата мира по мотогонкам рассчитывал на более активную помощь со стороны других пилотов

Андреа Янноне стал одним из немногих гонщиков, пойманных на применении допинга. Взятый в прошлом году тест подтвердил у него наличие запрещенного дростанолона, который обычно используется для увеличения мышечной массы. В итоге гонщик команды Aprilia был отстранен от гонок на 18 месяцев.

Сам Янноне так и не признался в применении запрещенного препарата, предположив, что небольшая доза вещества могла попасть в его организм вместе с употребленным в пищу мясом. В разговоре с Motorsport.com он в очередной раз подчеркнул свою невиновность.

«Мне позвонили и выразили поддержку только Маверик Виньялес и Хорхе Лоренсо, – рассказал Янноне. – Я, пожалуй, знаком с ними лучше, чем с другими гонщиками. Не хочу обвинять кого бы то ни было. Но я жидал реакции и от других участников MotoGP.

Обещаю, что как только вернусь в гонки, я буду первым, кто потребует от комиссии по безопасности изменения регламента.

Я также хочу поблагодарить команду Aprilia. Они меня не бросили и поверили в невиновность. Им было бы проще отказаться от меня. Претендентов хватало. Но к счастью, мне не довелось пройти через эту абсурдную ситуацию в одииночестве. Когда уже было известно об обвинениях в мой адрес, команда все же сделала к новому сезону фотосессию с моим участием. Для кого-то это неважно, но я очень благодарен».

Возобновление гонок MotoGP ожидается в конце июля или начале августа. Показывать квалификации и гонки в прямом эфире, как и в прошлом году, будет видеоплатформа «Моторспорт.ТВ». А во время вынужденной паузы можно посмотреть трансляции кибергонок с участием звезд MotoGP, записи легендарных гонок и документальные фильмы о звездах мотогонок. 

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Андреа Янноне В Магазин
Автор Герман Гарсия Казанова

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