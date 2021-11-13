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MotoGP Новости

Yamaha заведет команду Moto2 при поддержке Росси

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Проект VR46 получит уже третий коллектив

Yamaha заведет команду Moto2 при поддержке Росси

Со следующего года Yamaha будет выступать в мотогонках не только в классе MotoGP, но и в Moto2. Японская компания объединит усилия со своим многолетним пилотом Валентино Росси и его проектом VR46 Master Camp. 

Новая команда будет полностью принадлежать и финансироваться Yamaha, а VR46 займется ее управлением. Возглавит команду спортивный директор Джелете Нието. В 2022 году ее пилотами станут Кеминт Кубо и Мануэль Гонсалес. 

Новая команда станет одной из трех, которой в 2022 году будет управлять VR46. Проект сохранит одноименную команду в Moto2, а также дебютирует в MotoGP. 

Пока не ясно, чье шасси Yamaha будет использовать в классе Moto2, но как и все остальные команды, она должна будет использовать моторы Triumph.

Завтра основатель VR46 Валентино Росси проведет последнюю гонку в своей карьере в MоtoGP. Увидеть ее в прямом эфиры вы сможете на «Моторспорт.ТВ».

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