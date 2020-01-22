Yamaha раскрыла главную проблему своего байка

Последний титул Yamaha в чемпионате мира датируется 2016 годом, когда стараниями Валентино Росси и Хорхе Лоренсо удалось выиграть в командном зачете. После этого на первых строчках прочно обосновались Honda и Марк Маркес.

Чтобы переломить ситуацию, в конце 2018-го на пост руководителя проекта был назначен Такахиро Суми. По итогам прошедшего сезона, в котором Маверик Виньялес одержал две победы в Гран При, японские инженеры сделали ряд выводов. О том, что будет важнее всего изменить к 2020-му, Суми рассказал Motorsport.com.

«Одержать победу в гонке, уехав от всех остальных, это только один из сценариев, – объяснил он. – Но если идеальная траектория занята соперником, показать свою скорость просто невозможно.

Другими словами, нужно бороться, а в нашем случае с этим есть сложности. Мы уступаем в этом компоненте».

Он добавил: «Нам нужно работать над тем, чтобы стать сильнее в гонках. И этот процесс идет. Серьезные резервы скрыты в доработке мотора. Прежде Yamaha никогда не опережала соперников по максимальной скорости – важно стремиться к этому.

Философия любого производителя в том, чтобы добиться наибольшей скорости. Можно сделать это за счет общей мощности, а можно – за счет баланса».

В квалификациях 2019 года результаты Yamaha были куда выше, чем в гонках. Правда, шесть из восьми поулов марке принес Фабио Куартараро из сателлита Petronas, выступавший на байке M1 образца 2018 года. По словам Суми, это свидетельствует о не вполне верном подходе к доработке мотоцикла.

«Чемпионаты 2017 и 2018 годов сложились для нас сложно, – объяснил он. – Мы редко выигрывали, при этом часто привозили обновления, которые зачастую не давали результата.

Было много проблем, потому зимой [2018/19 года] мы попробовали сделать шаг назад и понять, что же было не так. Это позволило бы выбрать верные ориентиры.

Наш мотор пока не столь мощный, как у Ducati. Потому я решил сместить акценты и сделать наш байк самым лучшим на участке в 100 метров до и после поворота. И вместо того, чтобы менять раму, мы занялись поведением мотора в поворотах.

Очень сложно одновременно добиваться максимума на средних и высоких оборотах. Потому в 2019-м мы уделили основное внимание прохождению поворотов и началу разгона».

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Интервью Йосуке Нагаясу