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MotoGP / Гран При Испании Отчет о гонке

Yamaha впервые в сезоне проиграла гонку MotoGP

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Куартараро провалился на 13-е место и потерял лидерство в чемпионате

Yamaha впервые в сезоне проиграла гонку MotoGP

Гонщик Ducati Джек Миллер выиграл Гран При Испании MotoGP. Австралиец уже на старте вышел с третьего места на первое. Он лидировал пять кругов, после чего пропустил вперед обладателя поула Фабио Куартараро. 

Француз уверенно лидировал около десяти кругов, но затем ошибся и позволил Миллеру подобраться вплотную. За счет слипстрима гонщик Ducati смог вырваться на первое место, а Куартараро резко потерял темп и стал пропускать других соперников. 

Миллер же одержал вторую победу в карьере и первую в заводской Ducati. При этом впервые за четыре этапа 2021 года победа досталась не гонщику Yamaha.

Вторым финишировал партнер Миллера по команде Франческо Баньяя. Третья позиция досталась Франко Морбиделли на клиентской Yamaha. 

Куартараро к финишу откатился на 13-е место. Шестикратный чемпион мира Марк Маркес стал девятым, а обладатель семи титулов Валентино России финишировал 17-м.

Второе место вывело в лидеры сезона проводящего первый год в заводской команде Баньяю. Куартараро опустился на второе место, на третье поднялся действубщий чемпион Хоан Мир.

Позиция Гонщик Круги Время Отрыв Отставание Очки
1 Australia Джек Миллер 25 -     25
2 Italy Франческо Баньяя 25 1.912 1.912 1.912 20
3 Italy Франко Морбиделли 25 2.516 2.516 0.604 16
4 Japan Такааки Накагами 25 3.206 3.206 0.690 13
5 Spain Хоан Мир 25 4.256 4.256 1.050 11
6 Spain Алеш Эспаргаро 25 5.164 5.164 0.908 10
7 Spain Маверик Виньялес 25 5.651 5.651 0.487 9
8 France Жоан Зарко 25 7.161 7.161 1.510 8
9 Spain Марк Маркес 25 10.494 10.494 3.333 7
10 Spain Пол Эспаргаро 25 11.776 11.776 1.282 6
11 Portugal Мигель Оливейра 25 14.766 14.766 2.990 5
12 Germany Штефан Брадль 25 17.243 17.243 2.477 4
13 France Фабио Куартараро 25 18.907 18.907 1.664 3
14 Italy Данило Петруччи 25 20.095 20.095 1.188 2
15 Spain Икер Лекуона 25 20.277 20.277 0.182 1
16 Italy Лука Марини 25 20.922 20.922 0.645  
17 Italy Валентино Росси 25 22.731 22.731 1.809  
18 Spain Эстеве Рабат 25 30.314 30.314 7.583  
19 Italy Лоренцо Савадори 25 37.912 37.912 7.598  
20 Spain Алекс Ринс 25 38.234 38.234 0.322  
  South Africa Брэд Биндер 11        
  Italy Энеа Бастьянини 11        
  Spain Алекс Маркес 0        
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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Испании
Автор Иван Матушкин

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