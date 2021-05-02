Yamaha впервые в сезоне проиграла гонку MotoGP

Гонщик Ducati Джек Миллер выиграл Гран При Испании MotoGP. Австралиец уже на старте вышел с третьего места на первое. Он лидировал пять кругов, после чего пропустил вперед обладателя поула Фабио Куартараро.

Француз уверенно лидировал около десяти кругов, но затем ошибся и позволил Миллеру подобраться вплотную. За счет слипстрима гонщик Ducati смог вырваться на первое место, а Куартараро резко потерял темп и стал пропускать других соперников.

Миллер же одержал вторую победу в карьере и первую в заводской Ducati. При этом впервые за четыре этапа 2021 года победа досталась не гонщику Yamaha.

Вторым финишировал партнер Миллера по команде Франческо Баньяя. Третья позиция досталась Франко Морбиделли на клиентской Yamaha.

Куартараро к финишу откатился на 13-е место. Шестикратный чемпион мира Марк Маркес стал девятым, а обладатель семи титулов Валентино России финишировал 17-м.

Второе место вывело в лидеры сезона проводящего первый год в заводской команде Баньяю. Куартараро опустился на второе место, на третье поднялся действубщий чемпион Хоан Мир.