Yamaha уволила Виньялеса, не дожидаясь конца сезона

После Гран При Штирии Yamaha обвинила Маверика Виньялеса в том, что тот намеренно пытался испортить мотоцикл по ходу гонки – и отстранила от выступлений на следующем этапе. Испанец позже принес свои извинения, но события уже приняли необратимый оборот.

Сначала победителю девяти гонок премьер-класса не позволили выступить и в Сильверстоуне, а в пятницу Yamaha объявила о полном прекращении сотрудничества с Мавериком.

Ранее стороны уже согласились досрочно расторгнуть контракт, заключенный до конца 2022 года, чтобы зимой Виньялес смог перейти в Aprilia.

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«В Ассене Yamaha и Виньялес уже объявили о взаимном решении прервать изначально запланированную двухлетнюю программу в конце 2021 года, – цитирует пресс-служба главу коллектива Лина Джарвиса. – При этом обе стороны подтвердили желание выступать совместно до конца сезона, а команда гарантировала гонщику максимальную поддержку.

К сожалению, на Гран При Штирии гонка сложилась не лучшим образом, и после серьезных размышлений стороны пришли к совместному решению, что для всех будет лучше прервать сотрудничество досрочно.

Это позволит гонщику двигаться в том направлении, которое он выбрал, а команде даст возможность сфокусироваться на оставшихся гонках сезона».

Он добавил: «Хочу от имени Yamaha выразить искреннюю благодарность Маверику. Команда сохранит хорошие воспоминания о работе с ним на протяжении четырех с половиной лет, которые принесли восемь побед, 24 подиума и два третьих места в чемпионате.

Мы желаем Маверику всего наилучшего в будущем».

Напарник Виньялеса Фвбио Куартараро сейчас уверенно лидирует в споре за титул чемпиона MotoGP. Одержав четыре победы в 11 гонках, француз опережает соперников уже почти на 50 очков.

Кто заменит уволенного Виньялеса в предстоящих Гран При, Yamaha не сообщила – подтвердив лишь, что в Сильверстоуне это вновь будет Кэл Кратчлоу.

Британский этап MotoGP состоится в последний уик-энд августа. За квалификациями и гонками всех классов вы сможете следить в прямом эфире на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».