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MotoGP / Гран При Италии Новость

Yamaha, Suzuki и КТМ прокачали байки к гонке в Муджелло

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, Главный редактор

Апгрейд разных деталей и систем трех мотоциклов в эти выходные может заметно сказаться на раскладе сил в гонке

Yamaha, Suzuki и КТМ прокачали байки к гонке в Муджелло

В эти выходные на итальянской трассе Муджелло пройдет мотоциклетный Гран При Италии (прямые трансляции квалификаций и гонок которого, как обычно, можно увидеть на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ»). Вчера состоялись две тренировки – и по ходу этих заездов сразу три команды опробовали новые технические решения, которые в теории могут заметно сказаться на раскладе сил.

В частности, может уйти в прошлое ставшая уже привычной история с потерей пилотами Yamaha нескольких позиций на старте – в первых пяти гонках сезона такое не раз случалось и с Фабио Куартараро, и с Мавериком Виньялесом (на заглавном фото). Одной из причин этого было отставание японской команды от соперников в работе с хоулшотом – системой, которая позволяет уменьшить дорожный просвет на время стартового разгона (и сделать этот разгон более динамичным).

Без появившегося в 2019 году на Ducati устройства для задней подвески современный мотоцикл MotoGP уже нельзя представить – достаточно давно оно появилось и на Yamaha. Но в нынешнем году мотоциклы четырех марок (Ducati, Honda, KTM и Aprilia) могут похвастаться наличием аналогичной системы и в передней подвеске. Гонщикам Yamaha на старте сезона пришлось обходиться без переднего устройства – и скорейшее появление его на мотоцикле YZR-M1 было в последние месяцы главным требованием со стороны гонщиков.

 

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

В результате в Муджелло передний хоулшот будут использовать все четыре пилота, выступающие на Yamaha – в том числе Франко Морбиделли и Валентино Росси, представляющие команду Petronas SRT. После пятничных тренировок гонщики остались в целом довольны новинкой – хотя и признали, что ей еще требуется тонкая настройка. Виньялес, в частности, назвал появление переднего хоулшота большим шагом вперед – и заявил, что это особенно поможет во второй половине разгона к первому повороту.

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Тем временем Suzuki получила новое программное обеспечение, которое должно улучшить разгонную динамику чемпионских мотоциклов. Алекс Ринс – один из пилотов японского коллектива – уже отметил, что байк GSX-RR перестал поднимать переднее колесо на выходе из последнего поворота (делать т.н. вили). А наблюдатели зафиксировали, что максимальная скорость Ринса в конце главной прямой – 352,9 км/ч – оказалась на 3 км/ч больше, чем в позапрошлом году (в прошлом этап в Муджелло был отменен из-за пандемии). Это по-прежнему меньше, чем у Ducati – 357,6 км/ч – но прогресс по сравнению с 2019 годом у Suzuki гораздо заметнее.

 

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Наконец, КТМ и вовсе привезла на итальянский Гран При мотоциклы, собранные вокруг новой рамы. Она должна исправить ситуацию с поведением австрийской техники на выходах из поворотов – гонщики обеих команд, использующих мотоциклы RC16, в начале сезона отставали от соперников в моменты, когда надо выпрямить байк и начать разгон. К тому же, мотоцикл КТМ с самого начала «не поладил» с новыми передними шинами Michelin – пока специалистам австрийской команды никак не удавалось избежать чрезмерно быстрого износа покрышек. Новая рама должна помочь справиться и с этим недостатком.

Напомним, что прямая трансляция квалификации MotoGP начнется на «Моторспорт.ТВ» сегодня в 14:20, а прямая трансляция гонки – завтра в 14:25.

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Италии
Пилоты Валентино Росси , Данило Петруччи , Маверик Виньялес , Брэд Биндер , Мигель Оливейра , Алекс Ринс , Фабио Куартараро , Хоан Мир , Франко Морбиделли
Команды Tech 3 , Team Suzuki MotoGP , Red Bull KTM Factory Racing
Автор Кирилл Качнов

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