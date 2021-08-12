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MotoGP / Гран При Австрии Новости

Yamaha сняла Виньялеса с Гран При Австрии за повреждение байка

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В команде сочли, что Маверик сам спровоцировал свой сход в прошлой гонке

Yamaha сняла Виньялеса с Гран При Австрии за повреждение байка

Yamaha решила отстранить своего пилота Маверика Виньялеса от участия в Гран При Австрии. Причиной команда назвала необъяснимые операции с мотоциклом по ходу гонки Гран При Штирии, которые привели к поломке двигателя.

Виньялес закончил штирийскую гонку сходом, пожаловавшись на многочисленные сбои электроники, которая сообщала ему о необходимости заехать на пит-лейн. Однако проанализировав данные с мотоцикла, в Yamaha заключили, что он сам совершал действия, которые потенциально могли привести к поломке мотора.

В Австрии никто заменять Виньялеса не будет, а его участие в дальнейших гонках остается под вопросом. Ранее было объявлено об уходе гонщика из Yamaha в конце сезона. Контракт будет разорван на год раньше истечения по просьбе Виньялеса. Ожидается, что пилот окажется в Aprillia, а его место в Yamaha уже отдано Франко Морбиделли.

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