Yamaha сняла Виньялеса с Гран При Австрии за повреждение байка

Yamaha решила отстранить своего пилота Маверика Виньялеса от участия в Гран При Австрии. Причиной команда назвала необъяснимые операции с мотоциклом по ходу гонки Гран При Штирии, которые привели к поломке двигателя.

Виньялес закончил штирийскую гонку сходом, пожаловавшись на многочисленные сбои электроники, которая сообщала ему о необходимости заехать на пит-лейн. Однако проанализировав данные с мотоцикла, в Yamaha заключили, что он сам совершал действия, которые потенциально могли привести к поломке мотора.

В Австрии никто заменять Виньялеса не будет, а его участие в дальнейших гонках остается под вопросом. Ранее было объявлено об уходе гонщика из Yamaha в конце сезона. Контракт будет разорван на год раньше истечения по просьбе Виньялеса. Ожидается, что пилот окажется в Aprillia, а его место в Yamaha уже отдано Франко Морбиделли.