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Yamaha скрывает от Куартараро телеметрию Лоренцо

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Yamaha скрывает от Куартараро телеметрию Лоренцо
Автор:
8 дек. 2019 г., 17:50

Французский пилот, так ярко дебютировавший в этом году в MotoGP, не против улучшить свой пилотаж, изучив опыт предшественников. Однако в его распоряжении есть далеко не вся необходимая информация.

Фабио Куартараро в свой первый сезон в MotoGP 6 раз выигрывал квалификацию и 7 раз поднимался на подиум, став в итоге 5-м в общем зачете. Многих это привело к мысли, что именно молодой французский пилот, сейчас выступающий в составе команды-сателлита Petronas Yamaha SRT – а не представляющие заводской коллектив Маверик Виньялес и Валентино Росси – сможет завоевать для японской марки следующий чемпионский титул.

Последнюю победу в чемпионате за рулем мотоцикла Yamaha в 2015 году одержал Хорхе Лоренсо. Плавный и аккуратный стиль езды, которым выделялся испанец, считает образцовым и Куартараро. Однако желание 20-летнего француза воспользоваться опытом Лоренсо для совершенствования собственного пилотажа пока не нашло понимания у руководства команды Yamaha.

«Я хорошо помню годы, когда Хорхе был невероятно быстр, и я всегда старался брать с него пример, – рассказал Куартараро на днях журналистам. – Сейчас было бы полезно сравнить точки торможения, посмотреть на скорость прохождения им поворотов. Но в нашем распоряжении есть только актуальная телеметрия, данные, полученные в этом сезоне.

В целом же мотоцикл прекрасно мне подходит. Он позволяет действовать агрессивно – но я могу быть достаточно быстрым, даже если использую свой весьма плавный стиль. Поэтому мне не приходится напрягаться: я просто сажусь на байк и стараюсь ехать как можно быстрее».

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Хорхе Лоренсо В Магазин , Фабио Куартараро
Команды Yamaha Factory Racing
Автор Маттео Нуньес

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