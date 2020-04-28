Yamaha: Шансы на возвращение Лоренсо – низкие

Лин Джарвис, возглавляющий заводскую команду Yamaha в MotoGP, в интервью итальянскому изданию Gazzetta dello Sport посоветовал не ждать возвращения Хорхе Лоренсо в число постоянных участников чемпионата мира.

Лоренсо, являющийся трехкратным чемпионом мира, принял решение закончить карьеру в MotoGP после крайне неудачного сезона в составе Honda – испанец занял 19-е место в общем зачете, в то время как его напарник Марк Маркес выиграл титул. Однако вскоре Yamaha объявила о привлечении Лоренсо к работе в качестве тест-пилота – более того, с помощью системы «уайлд-кард» (позволяющей заводским командам эпизодически выставлять на старт третий мотоцикл) был заявлен на участие в испанском этапе чемпионата мира. Гонка в Барселоне была отложена из-за эпидемии коронавируса – но варианты возвращения испанского пилота в чемпионат активно обсуждаются болельщиками и экспертами.

«Конечно, участие в предсезонных тестах в этом году взбодрило Хорхе, – изложил свою позицию Джарвис. – Однако сейчас ситуация неопределенная. На постоянной основе Хорхе мог бы выступать в составе Petronas SRT [частная команда, использующая мотоциклы Yamaha] – в теории это возможно, ведь наш контракт с Хорхе истечет в конце этого года.

Но мне такой вариант не кажется реальным: все-таки руководители Petronas SRT видят своей главной задачей работу с молодыми пилотами. Тем более, чтобы посадить за руль Хорхе, придется уволить кого-то из гонщиков – к примеру, Франко Морбиделли. А мне Франко нравится. Я знаю, что на него заглядываются многие марки – но мне хотелось бы и дальше видеть его в числе пилотов, которые ездят на Yamaha».

Напомним, что в 2021 году выступать за заводскую команду японской марки будут Маверик Виньялес и Фабио Куартараро. Не исключен вариант, что освобожденное Куартараро место в коллективе Petronas SRT после этого займет многократный чемпион мира Валентино Росси. В этом варианте у команды, считающей своей задачей подготовку молодых гонщиков, будет еще меньше причин брать в состав опытного пилота.

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