Yamaha решила помочь Виньялесу: уволила его инженера и друга

Заводская команда Yamaha объявила, что сменила гоночного инженера одного из своих пилотов: начиная с этапа в Барселоне (который проходит в эти выходные) место Эстебана Гарсии (на фото) займет Сильвано Гальбузера.

Очевидной причиной этих изменений являются далекие от ожидаемых результаты испанца. Хотя именно Виньялес выиграл первую гонку сезона, после 6-ти состоявшихся гонок он заметно уступает своему напарнику Фабио Куартараро. В то время как француз со 105-ю очками лидирует в чемпионате, Виньялес с 64-мя баллами занимает 6-е место.

Гарсия при этом не просто перестанет работать в качестве гоночного инженера Виньялеса, но и покинет команду в целом. Японский коллектив сообщает, что решение принято «по взаимному согласию» – однако в какие-либо подробности не вдается.

В Yamaha Виньялес начал работать с Гарсией с начала 2019-го года – но это стало уже вторым опытом сотрудничества инженера и пилота: в 2013 году именно в партнерстве с Гарсией испанец стал чемпионом мира в младшем классе Moto3.

«У нас прекрасные отношения, я много раз был у него в гостях, знаю его супругу и их дочь, – поделился своими эмоциями с журналистами Виньялес в паддоке Гран При Каталонии. – И наше общение не прекратится, так как Эстебан – гораздо больше, чем просто инженер. Он – один из моих друзей, и поэтому эти изменения болезненны.

Но, с другой стороны, мы должны что-то сделать, чтобы реализовать свой потенциал. Сейчас мой напарник побеждает, а я болтаюсь где-то в первой десятке. И нам надо сконцентрироваться на поиске нужного баланса мотоцикла, так как в последних трех гонках с ним не все было в порядке».

Сильвано Гальбузера, сменивший Гарсию, известен как инженер, 6 лет (2014-2019) проработавший с Валентино Росси – за это время легендарный итальянец ни разу не завоевывал титул, но четырежды становился призером чемпионата мира. Год назад Гальбузера перешел в тестовую группу Yamaha, с которой и работал до последнего времени.

Сможет ли испанский пилот добиться прогресса с помощью нового инженера – покажут прямые трансляции MotoGP на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». За квалификацией топового класса можно будет следить в субботу начиная с 14:20, а трансляция гонки начнется в воскресенье в 13:25.