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Yamaha рассказала о попытках соперников переманить Куартараро

В команде заверили, что продлят контракт с гонщиком, несмотря на происки конкурентов

Yamaha рассказала о попытках соперников переманить Куартараро
Льюис Дункан
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Действующий чемпион MotoGP Фабио Куартараро уже не раз говорил, что не доволен темпами прогресса своей команды Yamaha в работе над мотоциклом. Нехватка скорости на прямых привела к тому, что француз прямо увязал продолжение выступлений после 2022 года, когда кончится его контракт, с улучшением ситуации.

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Для самой Yamaha, ранее уже потерявшей Маверика Виньялеса, продолжение сотрудничества со своей главной звездой является важнейшей задачей. Там заверили, что сделают для этого все возможное. 

«Для нас продление контракта с Фабио является приоритетным, – рассказал пресс-службе MotoGP тим-менеджер японцев Марко Мерегалли. – Мы контактируем его менеджментом почти ежедневно и продолжаем программу.

Мы стремимся договориться обо всем как можно скорее. Это совершенно нормально, что у него есть предложения [от других команд], но мы уверены, что сделаем все возможное, чтобы сохранить его еще на два года. 

При этом, разумеется, пока под контрактом нет его подписи, двери остаются открытыми».

Развивая тему, итальянец добавил: «Я уверен, что он изучит все варианты и предложения, чтобы выбрать наилучшее. Именно так и надо поступать. Но для меня он очень важен, и мы всегда успешно работали сообща». 

По словам Мерегали, отношения гонщика и команды вовсе не в кризисе, а форма Yamaha позволяет рассчитывать на новые успехи в 2022 году. 

«Я не вижу, чтобы он думал о чем-то другом, – объяснил тим-менеджер. – Он сконцентрирован, как и всегда. И сейчас отлично работает. 

Наша философия в том, чтобы получить максимум от имеющегося пакета, в котором мы уверены. Мы хорошо потрудимся, впереди 21 Гран При, а его стабильность наделяет нас уверенностью». 

Сам Куартараро не поддержал такой оптимизм: «Я расстроен: времени на улучшение мотора было так много, а получили мы так мало. 

Я не могу этого понять: на любой трассе мы медленнее соперников в среднем на 10 км/ч. Неважно, составляет длина прямой 100 метров или 1 км – мы все равно на 10 км/ч позади. Именно поэтому я не в восторге. И они отлично знают это, ведь я часто напоминаю. 

Я выезжаю из боксов, словно отправляясь в бой. Надеюсь, они хотят работать и что-то найдут. Для любого гонщика очень важно знать, что он получает [от команды] 100%».

Сезон MotoGP стартует в первый уик-энд марта в Катаре.

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