Yamaha рассчитывает на помощь Росси после его ухода в Petronas SRT

Со следующего года семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси покинет заводскую команду Yamaha и будет выступать за клиентский коллектив Petronas SRT.

Однако, Росси получит такой же мотоцикл, как у гонщиков заводской Yamaha и команда по-прежнему будет учитывать его мнение при доработке байка.

«Он 15 сезонов провел в заводской Yamaha и это невероятно, – сказал босс заводского коллектива Лин Джарвис. – У него было два отрезка в команде: на семь лет и на восемь. С одной стороны, всех ждут большие перемены с его уходом. С другой, он все так же будет иметь поддержку заводской Yamaha.

У него будет байк в той же спецификации, что у пилотов заводской команды. Да, над его развитием будет больше работать заводской коллектив, но Валентино остается для нас важным источником данных».