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Yamaha работает с прицелом на старт сезона в августе

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Yamaha работает с прицелом на старт сезона в августе
Автор:
17 апр. 2020 г., 06:50

Японская команда предполагает, что организаторы чемпионата мира отменят или перенесут еще три гонки

После серии отмен и переносов этапов MotoGP чемпионат мира в самом быстром и престижном классе по состоянию на сегодняшний день должен начаться 19-21 июня на немецкой трассе «Заксенринг». Однако последние решения властей европейских государств резко повысили шансы на перенос нескольких летних этапов соревнований.

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В результате заводская команда Yamaha в настоящий момент выстраивает график своих работ в расчете, что сезон начнется в чешском Брно в начале августа. Об этом в интервью Motorsport.com сообщил спортивный директор коллектива Массимо Мерегалли.

«Это период ожидания, который никак не может закончиться. От нас толком ничего не зависит – мы только получаем информацию, причем каждый раз не особо радостную. Гонки отменяются одна за другой. Конечно, нам приходится рассматривать вариант, при котором чемпионат в этом году не состоится вообще. Наиболее оптимистичный сценарий, с нашей точки зрения – проведение первой гонки в Брно».

Таким образом, Yamaha не верит в возможность провести три гонки, которые еще запланированы на июнь и июль – Гран При Германии, Нидерландов и Финляндии.

Примечательно, что начиная с 8-9 августа (дата проведения Гран При Чехии) в 2020 году останется 21 уик-энд. В то время как в настоящий момент в календаре MotoGP фигурирует 19 этапов (напомним, в Катаре состоялись заезды классов Moto2 и Moto3, а этап в категории MotoGP был отменен).

Напомним, что в отсутствие реальных гонок звезды MotoGP регулярно принимают участие в виртуальных заездах – которые можно увидеть в прямом эфире на видеоплатформе «Моторспорт ТВ».

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Об этой статье

Серия MotoGP
Команды Yamaha Factory Racing
Автор Герман Гарсия Казанова

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