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MotoGP / Гран При Великобритании Новости

Yamaha продлила отстранение Виньялеса

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Испанца заменит Кэл Кратчлоу

Yamaha продлила отстранение Виньялеса

Маверик Виньялес пропустит второй этап MotoGP подряд. Перед Гран При Австрии Yamaha отстранила его от участия из-за умышленных попыток гонщика сломать мотор на этапе в Штирии. 

Изначально Виньялес был отстранен на один этап, но теперь вынужден будет пропустить и Гран При Великобритании. После Австрии испанец признал, что неправильно повел себя в Штирии. А затем было объявлено о его переходе в Aprilia в 2022 году.

В Британии место Виньялеса в Yamaha займет Кэл Кратчлоу, который ранее заменял Франко Морбиделли в SRT. Поскольку сам Морбиделли еще не восстановился, то он уступит свою позицию Джейку Диксону из серии Moto2. Это позволит SRT оценить Диксона в качестве кандидата на место боевого гонщика в следующем сезоне.

Вернется ли Виньялес за руль Yamaha в этом сезоне остается неизвестным.

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