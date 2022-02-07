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MotoGP Новости

Yamaha признала недостаток мощности нового двигателя

По ходу тестов Фабио Куартараро был недоволен новым мотором – и в команде разделили мнение чемпиона

Yamaha признала недостаток мощности нового двигателя
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С 5 по 6 февраля на «Сепанге» прошла первая часть основных тестов MotoGP, по итогом которых действующий чемпион Фабио Куартараро остался не особо доволен новым байком Yamaha.

По мнению француза, остальные производители сделали два шага вперед относительно мотоциклов прошлого года – в то время как Yamaha только «может, наполовину» улучшила свою технику. И даже если команда сможет «подтянуть» мощность двигателя, то у коллектива скорее всего попросту не будет времени, чтобы исправить ситуацию до начала сезона: с первого этапа в силу вступает правило о заморозке доработки моторов.

«У нас не было времени что-то изменить, поскольку мы изначально не планировали что-то улучшать в этой области, – рассказал Куартараро. – Даже если мы что-то найдем, то нам будет некогда протестировать это обновление: оно не успеет приехать ко второй части тестов в Индонезию, а я не хочу ехать на первый этап в Катар с чем-то, что я сам не опробовал и не проверил.

Так что в Катаре мы будем использовать байк в таком виде, в котором он у нас есть сейчас – либо же с какими-то маленькими модификациями».

Босс Yamaha Массимо Мерегали разделил мнение Кауртараро: «Мы все ожидали больших улучшений, но получилось только немного шагнуть вперед. По ходу сезона нам нельзя будет работать над мотором. Но мы сможем развиваться в других направлениях – например, сейчас неплохо сработали внесенные в аэродинамику изменения. Так что мы наверняка попробуем что-то предпринять в этом направлении».

Второй этап предсезонных тестов MotoGP состоится с с 11 по 13 февраля в Индонезии.

Дополнительная информация: Льюис Дункан

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